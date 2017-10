Trong lúc đến TAND huyện Yên Lập để được hướng dẫn thủ tục ly hôn, bà C. bị chồng mình đâm tử vong.

Chiều 5-10, ông Đỗ Tuấn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lập (Yên Lập, Phú Thọ) cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ sáng 4-10 tại trụ sở TAND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân trong vụ án là bà X.T.C (60 tuổi, trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập), nghi phạmchính là ông N.V.C (58 tuổi, chồng bà C.).

Lãnh đạo công an thị trấn Yên Lập cho biết bà C. có đơn ly hôn gửi tới TAND huyện Yên Lập. Sáng 4-10, TAND huyện mời bà C. đến để hướng dẫn làm các thủ tục. Lúc này, ông C. biết và đi theo.

Tại trụ sở tòa án, ông C. dùng hung khi đâm tử vong vợ mình.

“Khi xảy ra vụ việc, tôi đang đi tập huấn ở địa bàn xã khác thì nhận được thông báo của Công an huyện Yên Lập nên quay trở về phối hợp xử lý. Ngay cùng ngày, ông C. đã bị bắt giữ, hiện vụ việc đã được chuyển lên công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra”, lãnh đạo công an thị trấn Yên Lập cho hay.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lung, xác nhận hai vợ chồng bà C. sinh sống trên địa bàn. Hai vợ chồng bà có 4 người con gồm hai trai, hai gái, hiện đã trưởng thành.

TUYẾN PHAN