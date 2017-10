Đúng như dự đoán, Hà Nội FC đã có một trận đấu dễ dàng trước đội đang đứng áp chót trên BXH là XSKT Cần Thơ, qua đó vươn lên đầu bảng nhờ hơn Quảng Nam về hiệu số bàn thắng bại.

Hà Nội FC bước vào trận đấu với XSKT Cần Thơ mà không có đội hình mạnh nhất. Việc Duy Mạnh bị treo giò và Moses chưa bình phục hoàn toàn chấn thương đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải để Thành Lương chơi lùi sâu hơn thường lệ, nhường đất diễn ở phía trên cho đàn em Quang Hải.

Hà Nội tiếp tục giành chiến thắng trên sân nhà.

Mặc dù vậy, tuyến giữa của đội chủ nhà vẫn tỏ ra vượt trội. XSKT Cần Thơ liên tục bị dồn ép về phần sân nhà. Ngay từ phút thứ 12, Moses đã lập công đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước sau cú đánh đầu trong tư thế vô cùng thoải mái. Khoảng 20 phút sau, Quang Hải đá phạt góc bên cánh phải cho Văn Dũng băng vào đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Trong khoảng thời gian cuối hiệp một, XSKT Cần Thơ chủ động chơi nhanh hơn và có cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền. Đáng tiếc, Nsi lại không thể đánh bại thủ thành Văn Công.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC chủ động giảm nhịp độ trận đấu, khiến đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo nôn nóng dâng lên tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, trong một ngày mà bộ đôi Nsi và Sunday quá vô duyên, XSKT Cần Thơ tỏ ra bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Không những vậy, lối đá rình rập, chậm rãi của Hà Nội còn giúp họ ghi thêm 2 bàn thắng do công của Văn Hậu (85’) và Văn Dũng (90+2). Đặc biệt, người kiến tạo cho Văn Hậu là người đồng đội của anh ở U20 Việt Nam, Minh Dĩ. Đây cũng là pha kiến tạo đầu tiên trong sự nghiệp tại V-League của chàng trai nhỏ con người Hà Tĩnh Này.

Oseni chứng tỏ được giá trị.

Đại thắng với tỷ số 4-0, Hà Nội FC đã chính thức vươn lên dẫn đầu V-League sau vòng đấu thứ 22 do đối thủ trực tiếp FLC Thanh Hóa đã gục ngã trên sân của Than QN với tỷ số 4-3.

Video tổng hợp trận đấu:

Kết quả chung cuộc: Hà Nội 4-0 XSKT Cần Thơ

Ghi bàn: Oseni (12'), Văn Dũng (30', 90'+2), Văn Hậu (85')

Tại sao Hà Nội lại lên ngôi nhất bảng dù kém hiệu số đầu đầu với Quảng Nam?

Theo điều lệ của V-League 2017, trong trường hợp có 2 đội bằng điểm nhau vào cuối mùa, việc phân định thứ tự sẽ dựa trên thành tích đối đầu rồi mới xét đến hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, do Quảng Nam và Hà Nội chưa gặp nhau tại lượt về nên yếu tố hiệu số bàn thắng bại được xét đến đầu tiên. Do đó, Hà Nội đã vươn lên ngôi nhất bảng nhờ hiệu số tốt hơn (19 so với 10).

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 21:20 22/10/2017