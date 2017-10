Theo phóng viên TTXVN tại Washington, vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã có chuyến công tác tới bang Hawaii.

Đại sứ Phạm Quang Vinh (trái) gặp Thống đốc bang Hawaii David Ige.

Trong chuyến thăm từ ngày 27-29/9/2017, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có các cuộc gặp với Thống đốc bang Hawaii David Ige; Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) và một số tướng lĩnh; thăm Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Trung tâm Đông Tây, Viện Năng lượng Tự nhiên, Đại học Hawaii và nhiều hoạt động khác.

Tại cuộc gặp với Thống đốc David Ige và các đối tác Hoa Kỳ, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã cập nhật những bước tiến vượt bậc trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm qua, quan hệ Đối tác Toàn diện tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thông qua chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tháng 5 vừa qua, trong đó Thủ tướng đã hội đàm và cùng Tổng thống Donald Trump thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện trong thời gian tới. Trong các thành tựu của quan hệ, kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực phát triển, với kim ngạch thương mại từ mức 500 triệu USD năm 1995 đã tăng lên một trăm lần trong vòng hai thập kỷ và đạt trên 50 tỷ USD trong năm qua.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và đoàn thăm Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương tại Hawaii.

Hiện có trên 21.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ. Hai nước cũng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân, đồng thời hợp tác chặt chẽ tại những diễn đàn khu vực và quốc tế, như Liên hợp quốc (LHQ), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bảo đảm môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển, trong đó có các vấn đề như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đảm bảo an ninh hàng hải, hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, tổ chức tốt năm APEC 2017, thúc đẩy hơn nữa hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới và tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới. Trong bối cảnh đó, Đại sứ đã mời Thống đốc bang Hawaii thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam, các địa phương Việt Nam với bang Hawaii, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục…

Thống đốc bang Hawaii, David Ige đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Hawaii với các địa phương Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu. Thống đốc cho biết cộng đồng người Việt tại Hawaii chiếm khoảng 3% dân số của bang, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của bang cũng như của quan hệ giữa hai nước. Thống đốc Ige cho biết rất mong sớm được thăm Việt Nam.

Đô đốc, Tư lệnh PACOM Harry Harris tiếp Đại sứ Phạm Quang Vinh.

Trong chuyến thăm PACOM, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có các cuộc gặp với Đô đốc, Tư lệnh PACOM Harry Harris, Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift và Thiếu tướng, Phó Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Charles Flynn.

Đại sứ đánh giá cao sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước, trong đó có hợp tác về quốc phòng-an ninh. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng (2011) và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng (2015), đặc biệt là kết quả chuyến thăm vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tháng 8/2017, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tham vấn đối thoại, an ninh hàng hải, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, cũng như tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giải quyết hậu quả chiến tranh, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh.

Đoàn gặp gỡ các tướng lĩnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương.

Đô đốc Harry Harris và các tướng lĩnh đều đánh giá cao hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực và kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; nhất trí đánh giá chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Donald Trump sẽ phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước cũng như của Hoa Kỳ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Trong chuyến thăm, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng tới thăm tàu Cảnh sát biển 8020 đang neo đậu tại Hawaii và thủy thủ đoàn của tàu, chúc các thủy thủ có đợt tập huấn thành công, thực sự làm chủ con tàu, góp phần vào việc tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là chiếc tàu tuần tra được Hoa Kỳ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tháng 5 vừa qua.

Tin, ảnh: Đoàn Hùng (Phóng viên TTXVN tại Hoa Ky)