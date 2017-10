Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp các lực lượng truy đuổi, trấn áp nhóm khủng bố giam giữ đại biểu trong khách sạn và trong tàu du lịch trên sông Hàn.

Sáng nay tại TP Đà Nẵng diễn ra lễ tổng duyệt xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, với sự tham gia của các đơn vị công an, quân đội, dân quân tự vệ...

Kịch bản cho buổi diễn tập là tình huống nhóm khủng bố khống chế xe chở đoàn khách, dẫn con tin vào khách sạn cố thủ và khủng bố uy hiếp con tin ở tàu du lịch trên sông Hàn.

Khủng bố khống chế xe chở đoàn khách, hung hãn uy hiếp các con tin

Trong tình huống này, nhóm khủng bố mang súng, bom mìn đi trên xe 16 chỗ lao tới ép xe chở đoàn đại biểu rồi nổ súng, khống chế các đại biểu làm con tin và ra yêu sách, yêu cầu công an thả đồng bọn bị bắt trước đó.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo TP và trưởng tiểu ban an ninh APEC. Lực lượng chức năng lập tức điều động cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp các lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng.

Các lực lượng lập tức triển khai phương án tiếp cận hiện trường

Bị truy đuổi, nhóm khủng bố tách làm hai hướng: một nhóm dẫn 15 đại biểu vào khách sạn cố thủ đòi 2 triệu USD tiền chuộc, nhóm còn lại nhảy xuống sông Hàn cướp ca nô bỏ chạy, rồi khống chế một tàu du lịch, uy hiếp các con tin.

Đáp lại yêu sách của nhóm khủng bố, lực lượng chức năng cử đại diện ra thương thuyết, đàm phán, vận động; trong khi đó, các đơn vị chống khủng bố bí mật tiếp cận khách sạn từ mọi hướng.

Khủng bố uy hiếp, dẫn giải các con tin vào một khách sạn gần sông Hàn cố thủ, đòi 2 triệu USD tiền chuộc

Xe đặc chủng tiếp cận hiện trường

Các đơn vị cảnh sát bí mật tiếp cận khách sạn từ mọi hướng

Nhận được lệnh, các đơn vị đồng loạt ập vào khách sạn, trấn áp thành công nhóm khủng bố, giải thoát các con tin đưa ra ngoài. Đơn vị rà phá bom mìn tiếp cận hiện trường, xử lý vũ khí, hóa chất nhóm khủng bố để lại.

Các con tin được giải cứu và đưa ra ngoài an toàn, nhóm khủng bố bị bắt giữ

Cùng lúc đó, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát đường thủy, bộ đội biên phòng và các đơn vị bao vây con tàu du lịch bị khủng bố khống chế, một tổ người nhái lặn xuống sông Hàn, bí mật tiếp cận con tàu.

Trong quá trình thương thuyết, nhóm khủng bố yêu cầu cảnh sát trao đồng bọn bị bắt trước đó mới cho bộ phận y tế lên tàu cấp cứu con tin bị thương. 2 cảnh sát được lệnh cải trang thành bác sỹ dẫn giải 1 đối tượng bịt mặt đi trên xuồng máy để ra tàu.

Diễn tập bao vây tàu du lịch bị bọn khủng bố chiếm giữ

Các đối tượng bị bắt giữ, áp tải đi trong chốc lát

Khi xuồng máy tiếp cận con tàu, các đơn vị mật phục bắn tỉa hạ gục các đối tượng trên boong, đội hình người nhái lập tức ập vào tàu, các lực lượng khác cũng hiệp đồng, hỗ trợ trấn áp nhóm khủng bố và giải cứu thành công các con tin.

Ngoài việc diễn tập phương án giải cứu đại biểu bị bắt làm con tin, sáng nay, các đơn vị còn thể hiện các màn võ thuật đặc sắc, sẵn sàng trấn áp, khống chế các phần tử gây rối.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát cơ động đã biểu diễn khí công, võ thuật đối kháng trấn áp tội phạm và các nhóm quá khích gây rối.

Các lực lượng tham gia diễn tập sáng nay

Cảnh sát cơ động

Các màn biểu diễn võ thuật đặc sắc

Cao Thái