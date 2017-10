Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10.

Sáng 17-10, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã chủ trì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10.

Khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng 22,4%

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và phát sinh một số vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện công tác chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, ổn định tình hình; từng bước giải quyết các khó khăn, vướng mắc; quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Nhờ đó, kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm giữ được tốc độ tăng trưởng.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu trong nhậm chức

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1,093 tỉ USD, tăng 11,8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và tăng cao so cùng kỳ năm trước, ước thực hiện 17.198,3 tỉ đồng, đạt 82,3% dự toán, tăng 22,4% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 14.750,7 tỉ đồng, đạt 81,5% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 2.380,3 tỉ đồng, đạt 84,9% dự toán. Kết quả trên lĩnh vực cải cách hành chính, thành phố tiếp tục duy trì thứ hạng dẫn đầu cả nước năm thứ 4 liên tiếp về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm thứ 5 liên tiếp về Chỉ số cải cách hành chính, năm thứ 8 liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

Đã tổ chức phê bình các cá nhân sai phạm

Báo cáo cũng nêu rõ: Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và uy tín, hình ảnh thành phố, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bộ Chính trị cũng đã ban hành quyết định kiện toàn nhân sự Bí thư Thành ủy. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung) và nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Trương Quang Nghĩa (hàng đầu, giữa) kiểm tra thực tế công trình hầm chui Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung ổn định tình hình, thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được triển khai khẩn trương, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, ổn định tình hình trước các vấn đề phát sinh; đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Thành uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chủ trương "Năm văn hóa, văn minh đô thị". Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, quản lý Bán đảo Sơn Trà. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình thành phố "4 an" gắn với các chương trình thành phố "5 không", "3 có" giai đoạn 2016-2020.

Quỳnh Châu