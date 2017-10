Sáng 15/10, cục CSGT, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân bảo đảm TTATGT tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại Đà Nẵng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dưới sự chỉ đạo của tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) APEC, bộ Công an nhằm đảm bảo ANTT trong quá trình diễn ra tuần lễ.

Tham dự lễ ra quân có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT APEC 2017; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng cục CSGT cùng gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ CSGT được triệu tập sẵn sàng tham gia phục vụ APEC 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam biểu dương cục CSGT đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo công tác đưa, đón, phục vụ tốt cho Tuần lễ Cấp cao APEC. Ngoài ra, Thượng tướng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của APEC 2017 đối với việc hội nhập quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác, phát triển của đất nước; tuyên truyền đến người dân Đà Nẵng giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành hiệu lệnh giao thông để tuần lễ diễn ra tốt đẹp.

CLip: Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ CSGT ra quân sẵn sàng phục vụ APEC 2017.

Buổi lễ ra quân nhằm động viên, khích lệ các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân nói chung và CSGT nói riêng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với quyết tâm cao nhất, gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ CSGT cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng đã xuất quân sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong tháng 11 tới.

Nguyễn Huy