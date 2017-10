Hành động ủng hộ Chi Pu của Cường Seven thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, truyền thông.

Mới đây, thông qua trang cá nhân, nam ca sĩ Cường Seven có những chia sẻ được cho là bênh vực Chi Pu khi MV đầy tay của cô nhận không ít gạch đá từ dư luận. Hành động bảo vệ người yêu cũ của chàng trai gốc Hà thành nhận được không ít sự quan tâm của người hâm mộ.

Theo đó, anh bộc bạch trong cuộc sống ai mà không có ước mơ và mục đích cho riêng mình. Thật buồn nếu không thực hiện được ước mơ đó. Nam ca sĩ/ diễn viên sinh năm 1989 còn nhấn mạnh đừng vội đánh giá hay chê cười người khác khi mọi thứ còn quá sớm.

Nam ca sĩ/diễn viên Cường Seven.

“Con người không ai hoàn hảo cả, sẽ có những việc bản thân chúng ta làm tốt và không tốt. Mỗi người đều có một ước mơ và mục đích riêng trong cuộc sống. Sẽ thật buồn nếu chúng ta không được làm và thực hiện ước mơ của mình! Theo cá nhân mình thì việc học tập, rèn luyện, cố gắng là cả đời, quan trọng là bạn có dám làm và quyết tâm hay không. Đừng vội sớm đánh giá và chê cười người khác!” - Cường Seven viết.

Nguyên văn status bảo vệ Chi Pu của Cường Seven.

Tuy không chỉ đích danh tên ai nhưng khán giả không khó đoán ra người được Cường Seven nhắc đến trong dòng trạng thái là Chi Pu - tình cũ của anh. Sau khi ra mắt MV đầu tay mang tên Từ hôm nay, Chi Pu ngay lập tức hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận.

Khán giả cho rằng Chi Pu không hợp với vai trò ca sĩ. Tính tới 12h ngày 13/10, MV Từ hôm nay cán mốc 2,1 triệu view trên YouTube nhưng tỷ lệ thuận với đó là lượng “dislike” cũng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Nếu lượt bấm thích là 54.000 thì con số “dislike” lại lên tới hơn 93.000.

Đa số cư dân mạng cho rằng người đẹp 24 tuổi cần trau dồi giọng hát nhiều hơn trước khi quyết định lấn sân làng nhạc Việt.

Cường Seven - Chi Pu thuở còn mặn nồng.

Cường Seven là vũ công/ca sĩ/diễn viên có tiếng ở Hà Nội. Anh từng có mối tình rất đẹp với Chi Pu. Tuy nhiên, sau 3 năm gắn bó, cặp đôi được rất nhiều khán giả trẻ ngưỡng mộ này bất ngờ tuyến bố “đường ai nấy đi”. Cả Cường Seven lẫn Chi Pu đều không tiết lộ sâu về lý do chia tay nhưng khi nhận xét về đối phương, họ luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất.

Trịnh Thu Thảo