Sau 2 năm chuẩn bị và nâng cấp, trận đấu tay đôi giữa 2 robot khổng lồ của Mỹ và Nhật sẽ diễn ra vào ngày 17/10 năm nay.

Vào ngày 17 tháng này, trận đấu tay đôi giữa 2 robot khổng lồ Eagle Prime (Mỹ) và Kuratas (Nhật) sẽ diễn ra. Những mẫu robot này do con người điều khiển.

Trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên Twitch. Ảnh: Mashable.

Trận đấu này được Megabots Inc (công ty sản xuất robot của Mỹ) chuẩn bị suốt 2 năm qua. Năm 2015, Megabot Inc đã nỗ lực xây dựng những con robot chiến đấu giống trong phim khoa học viễn tưởng và trò chơi điện tử. Công ty dùng chúng để thách đấu với robot Kuratas của Nhật Bản, do Suidobashi Heavy Industries tạo ra.

Phía Suidobashi chấp nhận lời thách đấu với điều kiện 2 robot sẽ đánh nhau mà không dùng đến vũ khí. Suidobashi cho biết họ sẽ dùng những cú đấm thép để hạ gục Megabots.

Thông qua Kickstarter (công ty huy động vốn đại chúng), Megabots đã gọi vốn hơn 500.000 USD để nâng cấp Eagle Prime, giúp nó có thể ra những đòn tấn công mạnh mẽ, đồng thời chịu được cú đấm của Kuratas.

Về ngoại hình, Eagle Prime có lợi thế hơn so với Kuratas. Eagle Prime cao 4,8 m và nặng 10,9 tấn. Trong khi Kuratas chỉ có 4 m và 5,9 tấn. Cả 2 robot đều được làm từ thép. Tay trái Eagle Prime là móc 3 chấu, tay phải có 2 khẩu súng hạng nặng. Chân dạng xích như xe tăng, có thể di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Kuratas có 4 bánh xe, tốc độ di chuyển tối đa 10 km/h. Bên trong buồng lái, nó được trang bị màn hình cảm ứng để hiển thị hình ảnh bên ngoài. Cả hai robot đều có thể được điều khiển từ xa.

Do trận đấu giữa các robot khổng lồ có tính giải trí cao nên Megabots xem đây là môn thể thao trong tương lai. Họ dự kiến sẽ tổ chức nhiều lần để thỏa mãn người hâm mộ khoa học viễn tưởng và thể thao điện tử trên thế giới.

VIDEO: Robot chiến đấu khổng lồ của Mỹ

Quá trình chế tạo và thử nghiệm Megabots của Mỹ

Gia Minh