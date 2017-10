Thanh Hóa đánh mất ngôi đầu, HA.GL thay 'tướng', Long An đến gần hơn với giải hạng Nhất… là những diễn biến đáng chú ý ở vòng 21 Toyota V-League 2017. Trong đó, ngôi đầu bảng đang đảo chiều khi tạm rơi vào tay Quảng Nam để hứa hẹn nhiều hấp dẫn cho chặng đường còn lại.

Sân Thanh Hóa chiều 15-10 đã không còn 1 chỗ trống với đông đảo khán giả xứ Thanh đến sân cổ vũ cho đội nhà, ai ai cũng kỳ vọng vào 1 chiến thắng của đội nhà để ít ra Thanh Hóa sẽ tiếp tục giữ lợi thế trong cuộc đua tranh chinh phục ngôi vô địch của mùa này.

Sở dĩ người hâm mộ bóng đá xứ Thanh vẫn chưa hết hồi hộp với đội khi bao mùa qua, Thanh Hóa luôn khựng lại trước ngưỡng “thiên đường” ở vào chính giai đoạn này. Và mùa bóng năm nay, mọi chuyện dường như không khá hơn với Thanh Hóa khi một lần nữa bị mất điểm ngay trên sân nhà trong trận đấu được ví như trận “chung kết sớm”.

Cuộc rượt đuổi bàn thắng diễn ra xuyên suốt 90 phút thi đấu và Hà Nội mới là đội chủ động thế trận. Các học trò của ông Chu Đình Nghiêm còn là người khai cuộc với bàn thắng cực nhanh của Samson ở giây thứ 36, và cũng là bên khép trận đấu với bàn thắng vào phút bù giờ của Văn Quyết.

Nói cách khác, Hà Nội vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự trên cơ của nhà ĐKVĐ so với một Thanh Hóa vẫn còn “yếu bóng vía” cho dù xét về con người thì đội chủ nhà trội hơn. Nhưng Thanh Hóa thua ở tính đồng bộ của 11 cầu thủ trên sân.

Bị chia điểm trên sân nhà và xâu chuỗi với các trận thua Quảng Nam, Sài Gòn trước đó, việc Thanh Hóa đánh mất ngôi đầu bảng không còn là điều bất ngờ. Như là một kết cục tất yếu, và thậm chí mọi chuyện sẽ xấu hơn ở vòng 22 khi đội bóng xứ Thanh sẽ có chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh.

Lúc này, niềm hy vọng cho lần đầu vô địch V-League đang xa dần với Thanh Hóa và họ xem ra chỉ tự trách mình .

Sự thất vọng đang ập đến với đội Thanh Hóa bao nhiêu thì niềm vui lại tràn về với đội bóng xứ Quảng. Thắng trận ngay trên sân Cần Thơ, các cầu thủ Quảng Nam đã “có quà” bằng chính ngôi đầu bảng sau vòng 21. Một thứ hạng khá bất ngờ nhưng cũng là điều hợp lý khi mà Quảng Nam là đội có thành tích khá ổn định ở V-League trong các vòng đấu vừa qua.

Thanh Hóa như đang trong tình thế lực bất tòng tâm trước một cục diện mà mọi thứ đang không ủng hộ họ thì ở cuối bảng, Long An cũng trong hoàn cảnh tương tự. Chiều 15-10, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương lại thua. Lần này là tỷ số 0-2 tại Đà Nẵng để làm cho họ đến gần hơn với giải hạng Nhất 2018.

Với tình hình hiện nay, cuộc so tài giữa Long An và Thanh Hóa ở vòng 23 sẽ rất đáng được chú ý, khi mà với phong độ như hiện nay, nếu Long An để thua trận ở vòng 23 thì đó cũng là mốc mà họ sớm xuống hạng trước 3 vòng đấu cuối.

QUỐC CƯỜNG