Chiều 11-10, trong ngày khai mạc Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tổng hợp và giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Báo cáo tập hợp từ 2.306 ý kiến cử tri cả nước của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện nhiều mối lo lắng đã kéo dài từ kỳ họp này sang kỳ họp khác. Chẳng hạn, cử tri lo nợ công cao, khi mà đến hết 2015 đã vượt 2 triệu tỷ đồng (94,3 tỷ USD), tương đương 61% GDP; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương chưa hiệu quả; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dịch sốt xuất huyết, tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp; tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập ở các thành phố lớn...

Với công tác phòng, chống tham nhũng và công tác cán bộ đang nhận được sự chú ý rất lớn, báo cáo cho biết: Cử tri và nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước trong việc quyết liệt đấu tranh phòng, chống chống tham nhũng, lãng phí, đã xét xử nghiêm các đối tượng liên quan trong các vụ án tham nhũng, thất thoát tài sản lớn của Nhà nước.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân phản ánh việc phát hiện tham nhũng chưa kịp thời, công tác tự kiểm tra, thanh tra chưa thực sự hiệu quả; hành vi tham nhũng tuy đã bị xử lý hành chính, kỷ luật nhưng ít bị xử lý hình sự; một số dự án lớn đầu tư thua lỗ, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước nhưng chưa có có phương án giải quyết và xử lý kịp thời. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng thấp, việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn hạn chế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu lại buổi làm việc của Thường vụ

Tình trạng lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ, việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương cũng khiến cử tri bức xúc.

Qua kiểm tra những thông tin báo chí phản ánh và thanh tra công vụ do Bộ Nội vụ đã phát hiện có 9/11 địa phương, 58 trường hợp bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn như: Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Yên Bái và Đà Nẵng; tỉnh Sóc Trăng có 108/550 trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đủ một số tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cử tri đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện “suy thoái”, có hành vi tham nhũng, lãng phí, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác. Xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm, đồng thời công khai kết quả giải quyết cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân biết để giám sát.

Nhân dân cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện, sửa đổi quy định pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn những kẽ hở trong công tác tổ chức cán bộ, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí và nhân dân trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, cử tri một số địa phương cũng bày tỏ bức xúc và phản ánh về việc phê duyệt, đầu tư, quản lý và vận hành các trạm BOT giao thông còn nhiều bất cập. Nhiều người dân thể hiện thái độ không đồng tình trước việc đặt các trạm thu phí quá dày, không phù hợp, mức phí quá cao, không hợp lý. Ngoài ra, việc chỉ định thầu còn sai phạm, thiếu công khai, minh bạch. Hệ thống hành lang pháp lý chưa rõ ràng, công tác quản lý Nhà nước về dự án BOT còn bộc lộ nhiều hạn chế, gây lãng phí và thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Đề nghị từ cử tri là Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và chính quyền các địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động của các dự án BOT giao thông; bảo đảm công khai, minh bạch trong đầu tư, hoạt động; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.

Khẩn trương đồng bộ hóa và áp dụng công nghệ thông tin trong thu phí để giảm thất thoát và tránh ùn tắc, nghiên cứu xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án BOT giao thông.

Vũ Hân