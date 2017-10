Một hành khách ở Trung Quốc đã thả tiền xu vào động cơ máy bay để cầu mong chuyến bay an toàn.

Máy bay của hãng hàng không Lucky Air.

Sự việc xảy ra ngày 18.10 tại sân bay bay ở thành phố An Khánh, tình An huy, Trung Quốc. Hành khách cho biết các đồng tiền xu đã được thả vào động cơ của một máy bay thuộc hãng hàng không Lucky Air khi chuẩn bị cất cánh.

Theo nhiều nguồn tin từ hãng hàng không, sân bay và cảnh sát vận tải, nhân viên làm việc trên mặt đất sau đó đã phát hiện các đồng tiền xu nằm trên đường băng cạnh máy bay.

Cảnh sát vận tải cho biết thủ phạm của hành động trên là một phụ nữ 76 tuổi và bà đã bị bắt giữ, nhưng không rõ bà có bị xử phạt hay không.

Chuyến bay khởi hành từ thành phố An Khánh tới thành phố Côn Minh ở miền nam Trung Quốc đã phải đỗ qua đêm trên đường băng vì lý do an toàn. Hành khách của chuyến bay tiếp tục hành trình tới Côn Minh vào sáng hôm sau.

Vào tháng 6, một cụ bà 80 tuổi đã khiến chuyến bay của hãng hàng không China Southern bị hoãn tại sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải gần 6 giờ, sau khi bà thả 9 đồng tiền xu vào động cơ máy bay.

Cụ bà đã bị bắt giữ sau đó nhưng được miễn truy tố vì tuổi cao. Các nhà chức trách của sân bay Phố Đông cho biết cụ bà theo đạo Phật và tin rằng hành động của bà nhằm đảm bảo cho chuyến bay an toàn.

Huy Phong (Theo SCMP)