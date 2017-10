- Hơn 40 năm qua, cụ Phạm Thị Màng, ngụ khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã âm thầm may hàng ngàn chiếc chăn từ vải vụn tặng người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Nay cụ Màng đã 93 tuổi, lưng còng, mái tóc bạc phơ, nhưng ngày ngày cụ vẫn miệt mài dành hơn 8 giờ ngồi bên chiếc máy may cũ, may những chiếc chăn từ những tấm vải vụn đã bỏ đi. Khi được hỏi cơ duyên nào cụ quyết định may chăn tặng người nghèo, cụ Màng cho biết, hơn 40 năm trước trong một lần tình cờ đi đến nhà người quen làm nghề may quần áo, khi đó thấy thợ may bỏ đi những mảnh vải thừa nên cụ thấy rất tiếc, trong khi còn rất nhiều mảnh đời khốn khó, gặp thiên tai, lũ lụt phải co ro trong giá lạnh.

Vì vậy, cụ đã quyết định gom góp hết số tiền tích lũy được đem mua chiếc máy may và vài bao vải vụn để bắt đầu công việc thầm lặng.

Cụ Màng cắt vải vụn để may chăn tặng người nghèo. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Cụ Màng kể: Lúc đầu mua một bao vải vụn mất hết 30 ngàn đồng và bỏ công ra hơn 10 ngày chắt lọc lại may được 4 đến 5 cái chăn từ đống vải vụn đó. Nhưng khi mua vải vụn được 2 năm, nhiều người thấy việc làm đầy cảm động của cụ nên chở thẳng vải vụn đến nhà cụ mà không lấy tiền. Tiếng lành đồn xa, nhiều "mạnh thường quân" ở tận Thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây cũng gửi xe khách lên cho bà nhiều bao vải vụn còn khá nguyên vẹn; có những khổ vải sau khi cắt lại còn to bằng tấm gạch nên cụ mừng lắm.

Cứ khoảng 2 đến 3 ngày, cụ Màng lại cho ra là một tấm chăn hai lớp vải, với nhiều hoa văn của các loại vải khác nhau được ghép lại, có kích thước rộng 2 mét, dài 1,5 mét, sau đó nhờ người con trai út dùng xà phòng giặt thật sạch, phơi khô. Khi đủ số lượng từ 7 đến 10 cái thì cụ gửi cho người nghèo có nhu cầu cần đến nó.

Bà Lưu Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4, thành phố Tây Ninh, cho biết hàng chục năm liền cụ Màng đã may hàng ngàn chiếc chăn tặng người nghèo. Những tấm chăn cụ may tuy không có giá trị cao về vật chất, nhưng đó là cả tấm lòng của cụ đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ Màng còn cho biết, hiện cụ đã chuẩn bị được hơn 30 chiếc chăn đang chờ đoàn từ thiện đến để gửi đồng bào miền Trung, miền Bắc đang bị lũ lụt cuốn mất nhà cửa. “Mình cũng chỉ đủ ăn, không có tiền đóng góp giúp đỡ người nghèo, nên sẽ cố gắng may những chiếc chăn để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, túng thiếu”, cụ Màng chia sẻ.

