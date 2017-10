Quy định hiện nay đang được lực lượng CSGT áp dụng là nên làm, nên được áp dụng với các ngành nghề đặc thù như thanh tra.

Chỉ được mang theo 100.000đ/ngày không ảnh hưởng đến công việc

Hiện nay Công an Hà Nội, Công an TP HCM đều đưa ra quy định các chiến sĩ CSGT khi đi làm nhiệm vụ không được mang quá 100.000 đồng.

Nếu có việc gấp cần phải mang nhiều hơn để sử dụng sau giờ làm việc thì phải niêm phong số tiền đó lại và có chữ ký của lãnh đạo đội. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn không được sử dụng điện thoại di động trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 5/10, Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội cho biết: "Việc này không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, thực ra cũng chỉ cần 100.000đ để uống nước, ăn sáng chứ cũng không quá cần nhiều tiền, nên cũng không ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi thực hành công vụ.

Tất nhiên, việc này cũng giúp cho chúng tôi minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Bên cạnh đó, cũng chia sẻ với Đất Việt, Luật sư Phạm Công Hùng - nguyên thẩm phán TAND Tối cao cũng cho rằng, quy định hiện nay đang được lực lượng CSGT áp dụng là nên làm, nên được áp dụng với các ngành nghề đặc thù như thanh tra, kiểm tra, vì khá nhạy cảm, đặc thù.

Đối với cán bộ thanh tra chỉ được mang theo khoản tiền vừa đủ chi tiêu vài ngày làm việc, còn các khoản ăn ở đi lại đều được nhà nước chi trả. Còn nếu đem theo khoản tiền lớn rất dễ đánh tráo, không minh bạch.

Quá nhiều điều khó tin

Ở góc độ khác, liên quan đến sự việc Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang trong khi đang đi thanh tra tại Long An bị mất 400 triệu đồng, ông Hùng phân tích: "Thứ nhất, ông Quang có đưa ra lý do mang nhiều tiền mặt khi đi công tác đó là vào mua đất, chúng ta thử đặt câu hỏi, lý do này có hợp ký hay không?.

Theo tôi không hợp lý, bởi vì một người ở tận Hà Nội vào Long An mua đất đã là khó hiểu, thêm nữa, nếu mua đất mà chỉ có 400 triệu đồng thì mua đất gì?. Nếu mua đất nền làm nhà thì không có mức giá đó, còn đất ruộng thì chắc chắn sẽ không canh tác trong đó, nên lý do vào mua đất là không đủ độ tin tưởng.

Thứ hai, ông Quang theo phản ánh của các doanh nghiệp Cà Mau thì cũng có điều tiếng, giờ lại có hiện tượng mất một khoản tiền lớn, ngay tại thời điểm thanh tra.

Mà thường thì nếu như vào mua đất thực sự thì với số tiền vài trăm triệu đồng ai cũng sẽ để tiền vào tài khoản sau đó rút ra tại đó, chứ không ai mang tiền mặt đi theo.

Thứ ba, rõ ràng thanh tra là một nhiệm vụ nhạy cảm, đi kiểm tra doanh nghiệp mới phát hiện mất một khoản tiền lớn, thì dư luận nghi ngờ là phải, cần phải giải thích, chứng minh".

Chính vì thế, ông Hùng hoàn toàn đồng tình việc lãnh đạo Tổng cục môi trường cho rằng sẽ trích xuất hình ảnh camera an ninh sân bay xem có mang theo tiền mặt hay không, đó là việc phải làm, nếu thấy không có thì phải giải thích.

Một kênh khác, có thể khai thác đó là các doanh nghiệp đã được ông Quang kiểm tra, nhưng thường thì họ sẽ không nói vì họ biết nếu công nhận đưa hối lộ, thì sẽ bị xử tội đưa hối lộ.

Cho nên, muốn làm rõ thì cơ quan có thẩm quyền phải công bố công khai, nếu doanh nghiệp vì bất cứ lý do nào đó mà đưa tiền, chỉ cần khai báo rõ ràng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cần đảm bảo với doanh nghiệp không bị xử lý, số tiền đó nếu khai báo làm rõ thì sẽ được trả lại, công bố này rất quan trọng. Còn đưa vào tình thế nếu khai đưa tiền thì buộc tội đưa hối lộ sẽ không ai dám khai.

"Thực ra, hiện nay Luật chưa có quy định cụ thể về việc cán bộ đi công tác đem theo tiền mặt, chỉ ra nước ngoài thì bị giới hạn, còn đi công tác trong nước chưa có quy định, nên cũng khó trong việc xử lý.

Sau sự việc này, mới thấy chúng ta vẫn chấp nhận giao dịch tiền mặt, đây là việc phải suy nghĩ, điều chỉnh, xử lý tận gốc vấn đề minh bạch của đồng tiền.

Ở nước ngoài, tất cả đều được quản lý bằng thẻ ngân hàng, dòng tiền ra và vào thẻ điều được quản lý chặt chẽ, khác với Việt Nam vẫn chú trọng và chấp nhận sử dụng tiền mặt, nên không có kiểm soát.

Trong trường hợp này cũng cần có quy định cụ thể, cấm không được mang số tiền lớn, chỉ được mang đủ tiền trong giai đoạn thanh tra, hơn nữa, khi đi làm việc không được kết hợp với việc tư, vì nó vừa không đúng về vấn đề công vụ, vừa không đúng về vấn đề tham nhũng", ông Hùng chỉ rõ.

