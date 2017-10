Tiền đạo Công Phượng khẳng định mình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt trước trận gặp Campuchia, nhưng việc có được ra sân hay không lại phụ thuộc vào ban huấn luyện.

Lần đầu tiên kể từ khi tập trung cùng tuyển Việt Nam, Công Phượng đã nhận lời chia sẻ với giới truyền thông sau buổi tập chiều 6/10. Tiền đạo CLB HAGL cho biết thời gian qua HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện đã luôn động viên anh em tập luyện thật tốt đê có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu gặp Campuchia sắp tới. Bản thân Công Phượng cũng đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới, với 100% phong độ.

Công Phượng tập luyện rất tích cực những ngày qua

“Ở lần tập trung này tuyển Việt Nam có nhiều tiền đạo nên sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn, vì thế mà tôi phải nỗ lực hết mình. Tôi sẽ cố gắng phắc phục những sai lầm mà mình mắc phải ở trận lượt đi. Hiện tại tôi đang có 100%”, Công Phượng cho biết.

Tiền đạo người Nghệ An nói thêm: “Trận tới, chiến thuật và nhân sự là do ban huấn luyện quyế định. Theo tôi, trên sân nhà chúng ta có lợi thế khán giả, lại được đá trên sân cỏ tự nhiên nên dễ dàng hơn nhiều so với trận lượt đi”.

Cuối cùng, tiền đạo quê Đô Lương – Nghệ An cho biết sở trường của anh là đá tiền đạo lùi, và nếu được HLV Mai Đức Chung tin tưởng, anh sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng để giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Campuchia tối 10/10

Liên quan đến buổi tập chiều nay, tuyển Việt Nam vẫn duy trì các bài tập quen thuộc của HLV Mai Đức Chung, trước khi kết thúc bằng bài đối kháng. Thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh đã xin rút lui vì chấn thương. Như vậy đến thời điểm này, tuyển Việt Nam chia tay 2 cầu thủ là Đức Chinh và Trọng Hoàng.

Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển Campuchia đã có mặt tại Hà Nội, tuy nhiên đội bóng này về khách sạn nghỉ ngơi chứ không ra sân tập vào buổi chiều. Sáng 7-10, tuyển Campuchia mới có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đ.Nam