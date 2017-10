Sau khi gây án, người đàn ông nhặt ve chai đã bỏ trốn biệt tăm và đang bị truy tìm.

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Giết người" xảy ra vào trưa 1-10, sát bên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (đoạn mũi tàu đường 3/2 và Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10).

Một nhóm người nhặt phế liệu nhậu vào trưa đó phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến một người đã dùng dao đâm chết người trong nhóm.

Chân dung ông Trừ

Nghi can là người đàn ông trung niên (ảnh), khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1,7 m; da đen, tóc đen, trán hói, sau lưng có hình xăm lớn.

Người này tên Trừ (Chủ), tên gọi khác là Chánh (Thanh), là người gốc Hoa, sống lang thang, sử dụng ba gác nhỏ để nhặt ve chai.

Ông Trừ thường xuất hiện, ngủ tại khu vực quận 5, 6, 8 và quận 11 nhất là các gầm cầu đường Võ Văn Kiệt, chợ Nhật Tảo, chợ Bình Tiên, Bến xe Chợ Lớn, Bến xe quận 8, TP HCM.

Công an quận 10 kêu gọi ông Trừ đang ở đâu đến công an gần nhất trình diện để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước.

Người dân nào biết hoặc có thông tin của nghi can liên hệ công an gần nhất hoặc gọi điện đến Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 10, điện thoại 0283.8659.272 hoặc số 0918.209.038 gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh.

Phạm Dũng