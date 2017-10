Ngày 13/10, CQĐT Công an Hà Nội đã có thư kêu gọi các cá nhân liên quan vụ hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ra đầu thú.

Theo báo Công an nhân dân, nội dung thư có đoạn: Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội viết thư này, đề nghị các cá nhân đã tham gia vào việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, TP Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 22/4 (vụ việc đã được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129/PC 44 ngày 13/6 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội) không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hãy dũng cảm, đối mặt với sự thật, nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội hoặc chính quyền, cơ quan Công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra.

Cũng theo nội dung thư, CQĐT và VKSND Hà Nội sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định của pháp luật. Người che giấu, cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 15/4, do không đồng ý với việc cơ quan chức năng mời người dân đi chỉ mốc lộ giới khu đất Đồng Sênh, xã Đồng Tâm nhưng lại tổ chức bắt một số người, trong đó có ông Lê Đình Kình (82 tuổi, nguyên Bí thư đảng ủy xã), người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã bắt giữ hơn 30 người là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động và cán bộ huyện Mỹ Đức và đưa về nhà văn hóa thôn.

Nguồn tin trên Tri thức trực tuyến cho biết, đến ngày 18/4, 15 chiến sĩ cảnh sát cơ động được bàn giao cho chính quyền, 3 người tự giải cứu. 2 ngày sau, VKSND Hà Nội huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Kình.

Ngày 21/4, người dân Đồng Tâm trả tự do ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức. Sáng ngày hôm sau, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân xã này.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chung cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực, khách quan và đúng pháp luật việc "khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm, theo quy định của pháp luật" và không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm về vụ việc hôm 15/4. Sau đó, 19 cán bộ, chiến sĩ còn lại tại nhà văn hoá thôn Hoành đã được thả.

