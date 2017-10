Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 13-10 đã có Thư kêu gọi tự thú và đầu thú đến các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật (từ ngày 15 đến ngày 22-4) trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Nội dung Thư kêu gọi nêu rõ: Trong cuộc sống, đôi khi vì sai lầm trong nhận thức, hành động có thể làm cho cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thậm chí phạm tội. Điều đáng tiếc, không mong muốn đó ảnh hưởng tiêu cực cho người thực hiện hành vi, gia đình họ và cho xã hội. Đối mặt với tình huống này, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải làm gì để được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý với cá nhân mình.

Cha ông ta đã có lời chỉ dạy "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại". Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta nghiêm khắc nhưng cũng thật nhân đạo, khoan dung. Theo đó, người có hành vi vi phạm pháp luật nếu thực sự ăn năn, hối lỗi bằng việc tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, góp phần khắc phục hậu quả tiêu cực cho xã hội mà mình đã gây ra luôn được xem xét, giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm pháp lý khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, trên cơ sở quy định pháp luật của Nhà nước và từ thực tế tình hình, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội viết Thư này, đề nghị các cá nhân đã tham gia vào việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, TP Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 22-4 (vụ việc đã được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129/PC 44 ngày 13-6 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội) không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hãy dũng cảm, đối mặt với sự thật, nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Viện kiểm sát Nhân dân TPP Hà Nội, theo địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; hộp thư điện tử vuvantan081977@gmail.com; điện thoại 069.2196.420; điều tra viên thụ lý: đồng chí Vũ Đình Duy, số điện thoại, 0984.277.284 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 7, Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại 069.2196. 242; điều tra viên thụ lý đồng chí Trần Cường, điện thoại 0125.71. 99999 hoặc chính quyền, cơ quan Công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra.

Công an TP Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị cấp chính quyền, gia đình, thân nhân của những người đã có hành vi vi pháp luật nêu trên động viên công dân, người thân của mình có thái độ tích cực trước Thư kêu gọi này và phối hợp với Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú. Đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn động viên những người vi phạm ra tự thú, đầu thú; cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan bằng các hình thức tự lựa chọn.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tự thú, đầu thú theo quy định của pháp luật. Người che giấu, cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú, đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, Thủ đô của đất nước đang không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân. Trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố, nếu các cá nhân, cơ quan, tổ chức có những vướng mắc, chưa đồng thuận thì cần bày tỏ thái độ ứng xử trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Cần nhận thức đầy đủ rằng, pháp luật của Nhà nước ta đủ các quy định để cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó, không có những hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc như vụ việc đã xảy ra tại xã Đồng Tâm thời gian qua, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự của thủ đô.

XM