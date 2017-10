Đưa con trai 3 tuổi nhập viện sau khi bị ngã ở trường mầm non, người thân được thông báo bé bị tụ máu não. Giáo viên giải thích cháu bé bị thương do va vào cửa.

Ngày 18/10, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) phối hợp lực lượng chức năng địa phương cho biết các đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một bé trai 3 tuổi nhập viện sau khi ngã ở trường mầm non.

Anh Quân (29 tuổi, ở xã Thái Hưng) cho biết chiều 23/9, giáo viên trường mầm non địa phương gọi điện thông báo, cháu Gia Bảo (3 tuổi) bị nôn tại lớp.

Khi đến trường, phụ huynh thấy bé trai có vết bầm tím ở trán. Nữ giáo viên giải thích vết bầm xuất hiện do cháu bé bị ngã từ sáng.

Bé trai đang được theo dõi đặc biệt sau ca mổ não. Ảnh: G.B.

Tối hôm đó, vợ anh Quân nghe con trai kêu đau đầu, nôn mửa nhiều lần. Thấy điều bất thường, gia đình đã đưa Gia Bảo đến bệnh viện đa khoa Hưng Hà. Tại đây, sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận bé trai bị xuất huyết não, tụ máu 1/4 sọ não.

Ngay trong đêm, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Khuya 23/9, bé Bảo được mổ cấp cứu. Sau ca mổ kéo dài 2 tiếng, bệnh nhân được theo dõi đặc biệt.

Sau đó, gia đình anh Quân trình báo sự việc đến Công an huyện Hưng Hà. Người thân đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé bị thương.

Ngày 10/10, Gia Bảo được bác sĩ cho ra viện. Người nhà cho hay sức khỏe của cháu vẫn rất yếu, đi lại khó khăn và người lớn phải thường xuyên bên cạnh để chăm sóc.

Ông Hoàng Văn Đãng, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng, cho biết theo tường trình của giáo viên trường mầm non, sáng 23/9, bé Gia Bảo được phụ huynh đưa đến lớp. Sau khi phụ huynh ra về, cháu bé khóc đòi rồi chạy theo nên bị va vào thành cửa, ngã gây chấn thương. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo trường mầm non phối hợp công an địa phương làm rõ sự việc.

Xã Thái Hưng cách TP Thái Bình gần 30 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam