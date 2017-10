Mối quan hệ giữa con gái Thượng tá Võ Đình Thường với chủ đầu tư dự án BOT Biên Hoà không chỉ là phận làm dâu và liệu ông Phó phòng CSGT có thực sự 'pháp bất vị thân' như lời ông nói?

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, để công ty CP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO (công ty Cường Thuận - mã CK: CTI) từ một doanh nghiệp làm ống cống bê tông với vốn vài tỷ đồng trở thành "ông trùm" dự án BOT tại tỉnh Đồng Nai, doanh nghiệp này đã không ít lần tiến hành gọi vốn hàng trăm tỷ đồng từ các nhà đầu tư chiến lược.

Tính đến tháng 6 năm 2017, vốn điều lệ của công ty Cường Thuận đã tăng lên mức 610 tỷ đồng.

Trạm thu phí BOT Biên Hoà hiện vẫn đóng cửa sau khi tài xế phản đối.

Trong hai lần tăng vốn gần đây nhất là hồi tháng 5/2016 và tháng 3/2017, bà Võ Minh Thuỳ - con gái ông Võ Đình Thường đều nằm trong danh sách nhà đầu tư chiến lược với số vốn đăng ký mua lần lượt là 1,2 triệu CP và 515.000 CP.

Cụ thể, theo nghị quyết HĐQT công ty Cường Thuận ngày 5/5/2016 do Chủ tịch Trần Như Hoàng ký, công ty triển khai phương án phát hành bổ sung 10 triệu cổ phần CTI cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng.

Số tiền thu được khoảng 200 tỷ đồng dùng để Cường Thuận đầu tư cho hai dự án BOT là nút giao 319 và cao tốc TP.HCM - Long Thành, dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Tam Phước, số tiền còn lại dùng để thanh toán nợ cho công ty.

Cường Thuận IDICO đầu tư hàng loạt dự án BOT tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu CTI mà công ty Cường Thuận đặt ra đó là: Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được công ty về vốn, có khả năng hỗ trợ công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Theo đó, bà Võ Minh Thuỳ nằm trong danh sách nhà đầu tư chiến lược được HĐQT công ty Cường Thuận phê duyệt với số cổ phần đăng ký mua là 1,2 triệu CP (chiếm 12% tổng lượng CP chào bán). Với mức giá cổ phiếu mà công ty đưa ra khoảng 20.000 - 30.000 đồng/CP, bà Võ Minh Thuỳ dự kiến chi khoảng 24-36 tỷ đồng để trở thành cổ đông tại doanh nghiệp đình đám này.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược của công ty Cường Thuận trong đợt tăng vốn năm 2016.

Tuy nhiên, kết quả chào bán không như bà Thuỳ mong đợi, bà Thuỳ chưa được trở thành cổ đông của Cường Thuận trong đợt tăng vốn năm 2016. Nguyên nhân là trong quá trình đàm phán, một số nhà đầu tư cá nhân đã thay đổi quyết định không mua hoặc mua ít hơn số lượng dự kiến ban đầu.

Không dừng lại ở đó, ngày 28/3/2017, công ty Cường Thuận tiếp tục tăng vốn từ 430 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng để đầu tư cho dự án BT Đường vành đai quanh hồ Trị An, dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hoà - TP.Biên Hoà, Đồng Nai; đầu tư máy móc thiết bị cho các mỏ đá và tiếp tục trả nợ.

Bà Võ Minh Thuỳ tiếp tục đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược trong đợt tăng vốn lên 610 tỷ đồng của công ty Cường Thuận hồi tháng 3/2017.

Con gái Thượng tá Võ Đình Thường tiếp tục được ghi danh trong danh sách nhà đầu tư chiến lược của Cường Thuận IDICO. Tuy vậy, số CP đăng ký mua lần này ít hơn, chỉ là 515.000 CP. Ngoài bà Thuỳ, người thân một số lãnh đạo công ty Cường Thuận cũng đăng ký mua cổ phiếu CTI trong cùng đợt tăng vốn này.

Giá chào bán dự kiến lần này là 22.000 - 25.000 đồng/CP, số tiền bà Thuỳ chi ra tương ứng là 11 - 13 tỷ đồng.

Để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa Thượng tá Võ Đình Thường, bà Võ Minh Thuỳ và công ty Cường Thuận IDICO - chủ sở hữu trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hoà đang lùm xùm thời gian gần đây, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ phỏng vấn các bên liên quan nhưng đều không nhận được câu trả lời.

Chiều 22/10, liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm ông Võ Đình Thường, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin từ bộ Công an cho biết: "Việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Võ Đình Thường đều có Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và thực hiện đúng quy trình, quy định của bộ Công an về công tác cán bộ".

Trước đó, ngày 21/10, trả lời báo chí, Thượng tá Võ Đình Thường cũng cho rằng ông đã phấn đấu, sửa chữa sai lầm 14 năm qua, "tôi đã nỗ lực nhưng người ta nhắc lại chuyện cũ làm tôi rất buồn, ảnh hưởng đến đời tư, gia đình".

Bên cạnh đó, ông Thường cũng khẳng định thông tin "ông là con rể của lãnh đạo chủ đầu tư trạm thu phí" là "hoàn toàn bịa đặt" vì lãnh đạo lớn nhất ở đó chỉ hơn ông vài tuổi.

"Tôi nói rõ luôn là con gái tôi lấy một người cháu của lãnh đạo công ty Cường Thuận (chủ đầu tư trạm thu phí). Nhưng "pháp bất vị thân" nên không có gì dính dáng đến gia đình cả", Thượng tá Võ Đình Thường nhấn mạnh.