Sau đợt điều trị, cơ thể Hạnh An trở nên gầy gò, xanh xao. Tuy vậy, cô và bố là đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn mạnh mẽ, lạc quan chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai anh là bé Bôm sau 15 năm chiến đấu đã chiến thắng căn bệnh xương cứng sớm cục bộ khiến bao người xúc động trong những ngày qua. Những câu chuyện như vậy là một minh chứng cho thấy nghị lực có thể chiến thắng mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống.

Sau câu chuyện của bé Bôm, mới đây hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu của Đỗ Hạnh An (sinh năm 1999), con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành tiếp được sẻ chia và khiến mọi người cảm động vì sự mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời.

Hạnh An phát hiện mình bị ung thư máu vào tháng 8 sau khi cô sốt và chảy máu răng trong 4 ngày liên tiếp. Ngay sau đó, gia đình đưa An vào bệnh viện để điều trị.

Mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật

Hạnh An từ một cô gái xinh đẹp, trẻ trung cách đây hơn một tháng thì nay gầy gò, xanh xao và cạo trọc vì đợt hóa trị. Sau 1 tháng điều trị không như ý tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hạnh An cùng bố và mẹ của người bạn thân là chị Lê Minh Phương sang Singapore để điều trị theo phương pháp mới.

Hiện tại, Hạnh An đang trải qua đợt hóa trị, bởi vậy cơ thể mệt mỏi. Cô tâm sự rằng không biết kết quả đợt điều trị lần này như thế nào, do đó, hai bố con chưa biết trước ngày quay về Việt Nam.

Dù phải trải qua đợt hóa trị mệt mỏi vì căn bệnh ung thư quái ác, nhưng Hạnh An luôn mạnh mẽ, lạc quan. Đó cũng là điều khiến mọi người khâm phục ở con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Trên trang cá nhân, chị Lê Minh Phương, người cùng sang Singapore để chăm sóc Hạnh An tâm sự: “Tôi có duyên được tiếp xúc, chứng kiến tinh thần chiến đấu với căn bệnh ung thư của cháu An. Thật sự tôi cảm thấy rất cảm động, lúc nào cũng trực rơi nước mắt vì ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan, yêu đời, sẵn sàng vượt qua thử thách, khó khăn có thể nói là rất khắc nghiệt trong cuộc đời của bé An và gia đình cháu”.

Hạnh An luôn lạc quan và mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh.

Bố như người hùng luôn chở che con

Cũng như câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn luôn ở bên, cùng Bôm chiến đấu với bệnh tật thì hình ảnh đạo diễn Đỗ Đức Thành làm chỗ dựa vững chắc cho Hạnh An được ví như một “người hùng”. Qua lời kể của chị Minh Phương, anh Thành không chỉ là người cha vĩ đại, mà còn đảm đương vai trò của người mẹ, người bạn làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho An.

“Mỗi khi nhìn cháu cười, cháu vui, cháu ăn ngon, ngủ sâu, hay không bị đau trong những ngày bên cháu là tôi cảm thấy yên tâm và ấm lòng. Càng cay cay khoé mắt khi thấy bố cháu đi chợ, chính tay chọn những món ăn sạch, bổ dưỡng nhất cho con, rồi vào bếp tận tay nấu cho con ăn những món yêu thích với mong muốn con có thêm sức đề kháng để chống lại những tế bào ung thư”, chị Minh Phương chia sẻ.

“Mỗi đêm, anh thức giấc để kiểm tra xem con có bị sốt không, đau đáu theo dõi những ống huyết thanh truyền thuốc cho con, hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm, truyền năng lượng, dạy con tập thiền, hít thở mỗi tối… mẹ cháu và cả gia đình cũng đang ngày đêm dồn hết tình cảm, yêu thương để chăm sóc cháu”, hình ảnh người cha chiến đấu cùng con qua lời kể của chị Phương.

Hạnh An và bố khi sang Singapore điều trị.

Trước đó, khi đưa con sang Singapore, đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng chia sẻ hình ảnh 2 cha con lên trang cá nhân. Ở đó, hai cha con cười tươi, rạng rỡ như chưa hề có sự hiện hữu của căn bệnh mà người ta hay khiếp sợ đó là ung thư.

Nhắn nhủ tới mọi người xung quanh về căn bệnh quái ác, anh Thành viết: “Khi tôi cùng con đi tới một phương trời khác để vượt qua thử thách của cuộc sống. Khi tôi vừa là cha, là mẹ, là bác sĩ, thợ nấu, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác thì điều quan trọng không phải là tôi có bao nhiêu bằng cấp mà là bao nhiêu kỹ năng. Các bố, các mẹ đừng chỉ tập trung vào kết quả học tập của con mà hãy rèn luyện cho con các kỹ năng, càng nhiều - càng tốt”.

Đằng sau hình ảnh người cha đầy nghị lực và dành tất cả tình yêu thương cho con, Đỗ Đức Thành còn là đạo diễn của nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Những ngọn nến trong đêm, 7 ngày và 1 đời,…

Lan Phương