Theo luật sư, con gái chủ mưu đốt xe khiến cha chết cháy sẽ bị khởi tố với tội danh 'Giết người' và đối mặt mức án cao nhất là tử hình.

Luật sư đưa ra nhận định về vụ con gái chủ mưu đốt ô tô khiến cha chết cháy trong đó có chi tiết tài xế là đồng phạm.

Vụ việc con gái chủ mưu đốt ô tô khiến cha chết cháy xảy ra trên QL61C thuộc địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đêm 4/10 đang khiến dư luận xôn xao. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, chủ mưu đốt xe khiến ông Trần Văn Ri tử vong chính là Trần Kiều Trang - con gái nạn nhân.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, luật sư Đặng Văn Cường - VP Luật Chính Pháp nhận định, với lời khai ban đầu của các nghi phạm, cơ quan chức năng đã đủ căn cứ để khởi tố các đối tượng trên về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 93 BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 143 BLHS.

Ngoài ra, nếu chứng minh được mục đích tấn công các nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản thì các đối tượng trên còn có thể bị xử lý thêm tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 133 BLHS.

"Với tội giết người, hình phạt cao nhất mà các đối tượng phải đối mặt là tử hình. Với kẻ chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, nhân thân xấu... thì rất có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Các đối tượng còn lại sẽ phải chịu mức án tương ứng với tính chất,mức độ của hành vi, nhân thân của từng bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu bị cáo nào bị xét xử về nhiều tội thì toà án sẽ tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50, Điều 51 BLHS", Luật sư Cường nhấn mạnh.

Về tình tiết lái xe Cai Văn Chung (nạn nhân bị bỏng nhẹ trong vụ việc) đã nhận lời giúp chủ mưu thực hiện kế hoạch gây án, luật sư Cường cho rằng, các "tay trong" giúp sức cho hung thủ gây án cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với kẻ gây án cùng một tội danh (đồng phạm với vai trò giúp sức...). Vì thế, nếu lời khai của các nghi phạm đúng sự thật thì người lái xe trong vụ việc này cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng tội danh "Giết người" với kẻ thực hành. Theo khung hình phạt, tài xế Chung sẽ đối mặt với mức án tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, tòa án sẽ xét các tình tiết giảm nhẹ khác của tài xế như khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chưa phạm tội lần nào... để từ đó giảm nhẹ hình phạt.

"Xét về tổng thể của vụ án, kẻ thuê người khác giết người, hủy hoại tài sản sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc hơn, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự", ông Cường nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, theo lời khai ban đầu của các nghi can, Trang nghi ngờ cha ruột là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kiên Bình (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, Phó giám đốc công ty) nên nảy sinh ý định “dằn mặt” bà Chiến. Để thực hiện ý định, Trang đã thuyết phục Chung, tài xế của ông Ri hỗ trợ thực hiện kế hoạch và Chung nhận lời. Sau đó, Trang thuê The, Toàn, Huy và Lộc với giá 200 triệu đồng để thực hiện ý định. Trang hứa sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp vì chỉ để dằn mặt bà Chiến. Các đối tượng đã bàn bạc tạo dựng hiện trường của một vụ cướp tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Việc tổ chức thực hiện, phân công vai trò, vị trí của từng người như thế nào, Trang giao hết cho The, Toàn thực hiện.

Ngày 4/10, bà Chiến cùng ông Ri đi xe ô tô BKS 52P - 0778 do Chung điều khiển từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang. Được Chung nhắn tin cho lộ trình của ông Ri, bà Chiến đi Kiên Giang, The và Toàn đi trước bám theo chiếc xe 7 chỗ do Chung điều khiển. Còn Huy, Lộc đi xe máy từ Bến Tre bám theo về hướng Cần Thơ, khi tới địa bàn tình Hậu Giang thì ra tay.

Huy chở Lộc trên QL61C đoạn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A thì gặp The và Toàn chờ sẵn. Khi xe ô tô chạy đến địa điểm trên, Huy chở Lộc chạy lên phía trước, áp sát ô tô yêu cầu tài xế dừng xe. Lúc này, Chung tìm cách quay đầu xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay khi xe ô tô vừa quay đầu, The, Toàn và Huy áp sát, buộc Chung dừng xe. Huy lao tới mở cửa xe, buộc Chung ra khỏi xe. Còn Lộc mở cửa sau, dùng hung khí đâm vào phần bụng và đùi bà Chiến. Sau đó, Huy đổ xăng vào xe rồi châm lửa đốt. Lúc đổ xăng vào xe vô tình xăng trúng vào người Chung nên Chung cũng bị bén lửa và bị bỏng nhẹ. Còn ông Ri và bà Chiến thì bị bỏng nặng. Sau đó, do vết thương quá nặng, ông Ri đã tử vong vào ngày 11/10.

Gây án xong, Lộc lấy xe máy bỏ chạy, Huy ngồi phía sau. Chạy khỏi hiện trường một đoạn đường ngắn, cả hai bị té xe, sau đó Huy thay Lộc lái xe về Bến Tre lẩn trốn đến khi bị bắt.

Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 6 nghi can gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cả cùng ngụ Bến Tre).

Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Để che giấu tội phạm khác;

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

