Công an ập vào quán massage của Thắm phát hiện tại đây có 12 người đến mua ma túy, mua dâm.

Ngày 23/10, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa mại dâm.

Cảnh sát bắt tạm giam Đặng Thị Thắm (47 tuổi, ở phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, chủ quán massage, tẩm quất) là người cầm đầu với 2 hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa mại dâm.

4 người bị tạm giam.

3 người khác liên quan bị tạm giam gồm: Đoàn Thế Mạnh (29 tuổi, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả ); Lò Thị Dương (27 tuổi, ở Sơn La) và Phạm Văn Hội (61 tuổi, ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả).

Tang vật thu giữ gồm 24 túi nylon đựng 4,82 gram ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan đến mua bán ma túy và mại dâm.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP Cẩm Phả) khám xét khẩn cấp cơ sở massage tẩm quất do Đặng Thị Thắm làm chủ phát hiện tại đây có 12 người (vừa là khách đến mua ma túy, vừa là khách đến mua dâm nhân viên do Thắm quản lý và điều hành).