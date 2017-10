Đây là xu hướng MV Vpop chuyên dành cho những khán giả 'lười nhác'.

Còn gì bằng nếu được xem một MV vừa có âm nhạc, vừa có kịch bản với tình tiết từ nhẹ nhàng đến cao trào, trên hết là thời lượng không quá ngắn như MV truyền thống, cũng không dài đến nỗi khiến bạn phải lười như ngồi xem cả bộ phim, nhưng vẫn truyền tải được câu chuyện nhân văn, ý nghĩa. Đó chính là những gì mà các sao Việt mang đến khoảng thời gian qua, làm MV như 1 phim ngắn đang trở thành xu hướng Vpop hiện tại bởi nó đáp ứng thị hiếu cả về phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả. Với công nghệ tiên tiến, hình ảnh và những phân cảnh trong các MV dài ngày càng được đầu tư không kém gì điện ảnh.

Đừng hỏi em - Mỹ Tâm

Mới đây, Mỹ Tâm trở lại với sản phẩm mới MV Đừng hỏi em được thực hiện như một thước phim ngắn, mang câu chuyện tình yêu thời chiến tranh và sự hi sinh cho người mình yêu. Nữ ca sĩ đảm nhận vai nữ chính, bên cạnh nam diễn viên điển trai Mai Tài Phến, cả 2 trở thành đôi tình nhân ngọt ngào sống cuộc sống mộc mạc nơi nông thôn.

Cuộc sống cả 2 giản dị nhưng hạnh phúc.

Câu chuyện MV xoay quanh mối tình nhẹ nhàng, đầy ắp kỷ niệm giữa “cô giáo” Mỹ Tâm và “chàng lính” trong thời chiến tranh, loạn lạc. Tuy nhiên, do hiểu lầm nên cuối cùng chuyện tình ấy đã không thành. Đặc biệt, kết thúc MV, Mỹ Tâm còn lấy thân che phát đạn cho người yêu. Phân cảnh xúc động này đã lấy đi nước mắt không chỉ của nam chính mà còn của người xem.

Mai Tài Phến đau đớn nhìn người yêu hi sinh vì đỡ đạn cho mình.

MV Đừng hỏi em

Gửi người yêu cũ - Hồ Ngọc Hà

Phim ngắn Gửi người yêu cũ được xây dựng từ 2 ca khúc hit của Hồ Ngọc Hà là Gửi người yêu cũ và Chạy theo lý trí. Phim ngắn dài 17 phút là câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở đã mang đến cảm xúc đan xen lẫn lộn cho người trong cuộc, những giằng xé tâm lý, những hạnh phúc tưởng chừng vô tận được chuyển tải tinh tế qua từng phân cảnh.

Hồ Ngọc Hà vào vai một phụ nữ quyền lực trong vai trò Tổng biên tập tạp chí thời trang, với lịch làm việc bận rộn, mạnh mẽ và tài giỏi nhưng đời sống tình cảm thì mong manh và yếu đuối. Mặc dù chỉ là phim ngắn, nhưng những trạng thái tâm lý được Hồ Ngọc Hà thể hiện khá tự nhiên và chân thật, mặc dù đã lâu Hồ Ngọc Hà không tham gia vào điện ảnh.

Đã lâu không tham gia điện ảnh, Hồ Ngọc Hà vẫn được e-kip khen ngợi về khả năng nhập vai khá “ngọt”.

Nữ ca sĩ thể hiện thần thái lạnh lùng, uy nghiêm của “sếp tổng” nơi công sở.

Nhưng về đến nhà vẫn là phụ nữ đảm đang, ngọt ngào với người yêu.

Những phân cảnh tình tứ không khỏi khiến người ta ghen tị.

Phim ngắn Gửi người yêu cũ

Chạm khẽ tim anh một chút thôi - Noo Phước Thịnh

Lần hiếm hoi mà khán giả được nhìn thấy Noo Phước Thịnh cho ra mắt 1 sản phẩm có thời lượng dài và trong đó, thể hiện khả năng diễn xuất tối đa đến như vậy. Noo Phước Thịnh vào vai anh chàng điển trai, giàu có, si tình nhưng không may vướng phải căn bệnh quái ác dẫn đến bị mù mắt. Khi phát hiện người yêu phản bội, anh vẫn chấp nhận hi sinh và dành trọn tình cảm cho cô gái. Trong MV có những phân đoạn khá hấp dẫn như cảnh cháy nổ, tai nạn giao thông, máu me với loạt thước phim hành động được đầu tư không thua kém một bộ phim điện ảnh. Đặc biệt nhất, cái kết khi Noo Phước Thịnh nhắm mắt ra đi đã lấy nhiều nước mắt của người xem vì xúc động.

Có người yêu điển trai, ngọt ngào thế này mà cô gái không biết quý trọng.

Dẫn đến cái kết đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác cho chính mình.

Và thậm chí là khiến người yêu phải hi sinh cả tính mạng.

MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Em gái mưa - Hương Tràm

Em gái mưa mang đến 1 câu chuyện trong veo về 1 tình cảm chớm nở giữa cô bé học sinh với thầy giáo của mình. Có vẻ như với đề tài quen thuộc như thế, Hương Tràm buộc lòng phải làm cho tới để đẩy cảm xúc lên đến cao trào bằng cách làm nên 1 kịch bản chỉn chu và kỹ lưỡng. Hơn 9 phút của MV khiến người xem có cảm giác “đi lạc” vào câu chuyện mà e-kip nữ HLV Giọng hát Việt nhí muốn gửi gắm. Từ những phút “cảm nắng” đầu tiên, cho tới khi tình cảm lớn dần và “rớt nước mắt” ở những giây cuối cùng khi nhận ra sự thật đắng cay.

Tình yêu nảy nở ngay từ cái nhìn đầu tiên, qua những buổi lên lớp, buổi hoạt động ngoại khoá, khi thầy Vũ (nam chính) chở Vy (nữ chính) về nhà trong cơn mưa.

Tất cả khiến cô xao xuyến rung động nhầm tưởng những gì thầy làm là vì yêu nhưng tới ngày thầy Vũ vào viện, cô mới phát hiện ra thầy - người cô yêu đã có người yêu rồi.

Câu chuyện được kể một cách chậm rãi, nhẹ nhàng và ngọt ngào ở đoạn đầu nhưng càng về sau khán giả với đoạn cao trào ở cuối, khán giả sẽ càng thấy ngậm ngùi, thương tiếc cho tình yêu dở dang của Vy. Dưới nền nhạc da diết, những câu hát đầy tâm tư xúc tác thêm bởi từng đoạn đặc trưng, không lẫn lộn của Mr Siro đã khiến Em gái mưa nhanh chóng trở thành MV thành công nhất của Hương Tràm cho tới thời điểm hiện tại.

MV Em gái mưa

Anh Min