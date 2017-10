Đang đi xe trên đường, chị Liên hốt hoảng khi tên trộm chó chặn xe rồi nói 'cho tôi mượn xe nhanh lên, không người ta giết tôi chết', sau đó, người này giật chiếc xe máy của chị bỏ đi khiến chị bị ngã xước tay.

Liên quan đến vụ người trộm 5 con chó bị dân đánh tử vong, ngày 16/10, cơ quan Công an huyện Phú Xuyên đang tạm giữ hai nghi phạm là Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài (cả hai trú tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên) để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Ngọc Ban (SN 1989, trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Đoạn đường nơi hai tên trộm chó bị người dân truy đuổi.

Trước đó, trưa 12/10, Lê Văn Hòa và Nguyễn Ngọc Ban, đều trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) rủ nhau đi câu trộm chó ở Hồng Thái. Sau khi trộm được chó, Hòa và Ban đi xe máy bị người dân phát hiện, đuổi đánh. Hậu quả Nguyễn Ngọc Ban bị đánh tử vong tại chỗ còn Lê Văn Hòa bỏ chạy thoát. Sau đó, Hoà đã đến UBND xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên đầu thú.

Theo ông Nguyễn Văn Sanh, Trưởng Công an xã Hồng Thái cho biết, trong quá trình chạy trốn, nghi can trộm chó Lê Văn Hòa đã “cướp” xe của người dân đi đường chạy thoát thân, sau đó đã ra trình báo công an.

Chị Liên kể lại giây phút bị tên trộm chó giật xe máy.

Theo đó, người bị Hòa “cướp” xe là chị Phạm Thị Liên ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên. Chiều 16/10, gặp chúng tôi, chị Liên nhớ lại sự việc rồi kể, khoảng 14h ngày 12/10, đang trên đường từ nhà đến trường để dậy học thì có một người đàn ông quần áo ướt chạy sộc đến. Nghĩ là say rượu nên chị Liên đã đi sát vào mép đường. Thế nhưng, người này vội chặn xe máy của chị lại.

“Người này chạy sộc đến rồi nói “cho tôi mượn xe nhanh lên không có người ta giết tôi chết”, miệng nói vậy xong thanh niên này đã kéo tôi ra khỏi xe. Lúc đấy, thật sự tôi hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ xe lại, thò tay rút chìa khóa nhưng không được. Cả hai bên lúc này rằng co nhau, tôi cố níu đuôi chiếc xe lại nhưng nam thanh niên lấy được xe và ga nhanh quá khiến tôi bị ngã xước cả tay”, chị Liên sợ hãi nói.

Sau khi nam thanh niên lấy được chiếc xe, chị Liên đã lên trình báo cơ quan công an. Đến ngày 14/10, chị Liên lên trụ sở công an nhận tài sản cá nhân về. Chiều cùng ngày thì mẹ và vợ người đàn ông “cướp” xe của chị Liên đã xuống gia đình xin lỗi và giải thích Hòa chỉ mượn xe để “đi đầu thú chứ không phải cướp xe”.

“Nghe họ nói vậy nên tôi không yêu cầu hay trách móc gì thêm nữa. Trước đó tôi cũng không biết có vụ trộm chó xảy ra cho đến khi công an mời lên lấy lời khai tôi mới hay biết và tường trình lại sự việc”, chị Liên nói thêm.

Định Nguyễn