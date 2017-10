Cô bé mới học múa 8 tháng nhưng đã xuất sắc giành điểm cao từ ban giám khảo để trở thành quán quân Thần đồng âm nhạc 2017.

VIDEO: Cô bé 9 tuổi trở thành quán quân Thần đồng âm nhạc mùa đầu tiên

Vân Anh chinh phục ban giám khảo và khán giả để nhận giải thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Tối 15/10, đêm chung kết cuộc thi Thần đồng âm nhạc là cuộc tranh tài căng thẳng giữa 6 thí sinh xuất sắc gồm Lan Anh, Vân Anh, Hoàng Bảo, Vũ An, Đan Vy, Đăng Duy.

Trong đêm thi cuối cùng, Vân Anh hoàn toàn chinh phục người xem qua tiết mục Mashup: Red Riding Hood và the wolf - Untilted. Cô bé mang tới hai sắc thái hoàn toàn khác biệt, khi biểu cảm ngây thơ, trong sáng, lúc lại sắc lạnh, động tác táo bạo khi làm bạn cùng sói.

Cô bé 9 tuổi thực hiện những động tác múa khó. Ảnh: BTC.

Mỗi động tác nhảy cao, giữ thăng bằng trên không đến cả thế nằm im để vũ công hỗ trợ nắm hai chân nhấc bổng người lên và xoay mạnh thành vòng tròn... đều được Vân Anh trình diễn một cách dứt khoát, cuốn hút. Cô bé nhận điểm số tuyệt đối từ ban giám khảo.

Giám khảo Thanh Bùi nhận xét: “Thầy rất mến sự dũng cảm của con. Một phần nghệ thuật được xem là hay, đẳng cấp khi có những bất ngờ để người xem phải ‘thót tim’. Con là bé gái nhỏ nhất trong chương trình nhưng rõ ràng tài năng con không hề là nhỏ nhất” .

Không chỉ gây ấn tượng vì tính mạo hiểm, tiết mục của Vân Anh còn được giám khảo Tuyết Minh đánh giá là “quá sức tưởng tượng” khi đạt đến kỹ thuật xiếc cân bằng trên không khó mà nhiều vũ công học lâu năm chưa dám chạm tới.

Phần thưởng cho quán quân Vân Anh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng bao gồm một học bổng âm nhạc tại Colburn school tại Los Angeles (Mỹ) trong 1 năm, một buổi trình diễn tại ngôi trường này, một hợp đồng quản lý tài năng, một MV cho sản phẩm âm nhạc đầu tay và một bộ nhạc cụ cao cấp.

Vân Anh nhận phần thưởng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: BTC.

Chia sẻ sau chiến thắng, Vân Anh nói: "Con chỉ mới học múa 8 tháng nay nhưng con thích múa từ năm 4 tuổi. Trong quá trình tập, con bị đau rất nhiều nhưng không dám kêu than vì nếu con nói ra, các cô sẽ không dựng bài khó cho con".

Giành giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất và màn biểu diễn ấn tượng nhất thuộc về Lan Anh. Cô bé không may bị tai nạn gãy tay nên chỉ chơi đàn bằng tay trái. Lan Anh tự tin lướt tay trên phím đàn một cách nhuần nhuyễn, thành thục không thua gì tay phải.

Trong đêm chung kết cậu bé Vũ An thể hiện tác phẩm Zigeunerweisen, Op.20 với tiếng đàn lúc da diết, lúc tươi vui đưa khán giả vào không gian lãng mạn.

Lan Anh là thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Ảnh: BTC.

Hoàng Bảo được nhận xét sinh ra để chơi guitar khi thể hiện bài Asturias. "Cái khó nhất là hòa quyện được với dàn nhạc và tempo... Tôi không thể làm được mà cháu đã làm được”, nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Trình diễn Waltz of the flower – Flight of the bumble bee, một trong những tác phẩm piano được cho là khó nhất trên thế giới, Đăng Duy vẫn xuất sắc hoàn thành tiết mục dự thi và nhận được nhiều lời khen giá trị từ hội đồng giám khảo.

Cuối cùng, Đan Vy không ngại thử thách chính mình với tác phẩm đậm chất cổ điển như La Pastorella Delle Alpi. Trong tiết mục này, nhạc sĩ Trần Tiến và diva Hà Trần có bất đồng ý kiến. Trong khi nữ diva góp ý Đan Vy muốn hát cổ điển thì nên luyện thêm cho cột hơi vững và chắc hơn. Giám khảo Trần Tiến lại cho rằng: “Không cần quan tâm cột hơi là gì cả, chỉ biết rằng hôm nay con đã hát rất hay”.

Vũ An chơi violon. Ảnh: BTC.

Bích Hằng