Chỉ vì một đoạn clip phát tiếng Anh không ai hiểu, Triệu Lệ Dĩnh bị bôi nhọ gốc gác, xuất thân cùng học vấn.

VIDEO: Triệu Lệ Dĩnh cùng các nghệ sĩ trong đoạn clip

Đoạn clip với sự có mặt của Vương Tử Văn, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Gia Linh nhưng chỉ Triệu Lệ Dĩnh bị ném đá.

Triệu Lệ Dĩnh được chọn là gương mặt quảng cáo của Dior. Câu chuyện tưởng như không cò gì đáng tranh cãi đã tạo ra làn sóng phản đối tại Trung Quốc. Hôm 17/10, đoạn clip nói tiếng Anh quảng bá thương hiệu với sự góp mặt của Angelababy, Vương Tử Văn, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Gia Linh đã được công bố. Một lần nữa, nữ diễn viên 30 tuổi trở thành đối tượng bị ném đá.

Tiếng Anh như tiếng Tàu

Trong clip, các nghệ sĩ cùng nói thông điệp “what would you do for love” (tạm dịch: bạn sẽ làm gì vì tình yêu). Dù chỉ là câu nói đơn giản nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã phát âm sai hoàn toàn.

Phát âm sai tiếng Anh, Triệu Lệ Dĩnh trở thành người bị miệt thị.

Có thể thấy ngay phần đầu đoạn clip, Lệ Dĩnh cũng không tự tin. Cô liên tục nói vấp dù chỉ xuất hiện trong vài giây. Đối lập với điều đó là sự tự tin của các nghệ sĩ còn lại.

Cư dân mạng Trung Quốc chế nhạo cô nói tiếng Anh như tiếng Hoa. Họ cho rằng chọn Triệu Lệ Dĩnh là người đại diện của thương hiệu quốc tế là sự lựa chọn ngu dốt từ nhãn hàng.

“Thật đáng xấu hổ. Tôi có cảm giác cô ấy không biết mình đang nói gì đâu”, “Nỗi nhục của người Trung Hoa. Thời đại nào rồi mà không biết tiếng Anh cơ bản như thế?”, trích dẫn một số bình luận.

Nguồn tin từ Sina cho hay ê-kíp Triệu Lệ Dĩnh buồn trước phản ứng quá khích từ cư dân mạng. Nữ diễn viên đã tính đến chuyện học thêm tiếng Anh.

Học vấn thấp còn mộng cao sang?

Cùng lúc này, cư dân mạng đưa học vấn Triệu Lệ Dĩnh ra để chỉ trích. Nếu như 80% nghệ sĩ hạng A Trung Quốc có bằng đại học chính quy, nữ diễn viên Sở Kiều truyện lại là người không thể tốt nghiệp trung học.

Triệu Lệ Dĩnh đẹp nhưng bị đánh giá không có học vấn.

Triệu Lệ Dĩnh bị ví von là “trình độ bổ túc, kỹ năng diễn xuất không cơ bản”. “Quá mất mặt, không còn cơ hội cho cô ta. Giới nghệ sĩ chắc chắn đều chán chường khi hỏi về trường tốt nghiệp của cô ta”, một ý kiến chế nhạo.

Nhiều lần bị chê cười học vấn, Triệu Lệ Dĩnh không buồn, cô tự thừa nhận học vấn thấp là nỗi xấu hổ với chính mình. Có lần, cô chụp trước cửa trường Đại học Thanh Hoa, đầu đội mũ kín rồi cúi thấp che mặt.

“Nếu như tương lai có dịp trở lại nơi này, tôi chắc chắn sẽ dám lộ mặt. Đó là một giấc mộng lớn với tôi”, cô tâm sự.

Triệu Lệ Dĩnh nói cô biết bản thân bị ghét bỏ vì là nghệ sĩ cấp thấp, xuất thân nông dân, không có gia thế hay bằng cấp. “Nhưng trưởng thành từ nông thôn giúp tôi có nghị lực, có thể chịu khổ và không sợ rèn luyện. Đó cũng là điều giúp tôi có thể thành công”, cô nói.

Sự tàn nhẫn với gốc gác bần hàn

Tại Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh không thuộc top nghệ sĩ sinh ra đã có tố chất. Nhưng cũng vì thế, cô sở hữu lượng anti fan đông đảo. Con đường thành danh của cô kéo dài gần 10 năm và cũng chứng kiến lực lượng người ghét tăng theo cấp số nhân.

Ngôi làng ở quê của Lệ Dĩnh.

“Triệu Lệ Dĩnh tự mò mẫm để có được ngày hôm nay. Cô ấy không đáng bị miệt thị như vậy”, tờ 163 nhận định.

Người đẹp Trung Quốc vốn sinh ra tại vùng quê nghèo ở Hà Bắc. Nhà cô gốc thuần nông ở Lang Phường. Cha Lệ Dĩnh là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ chỉ bán hàng tạp hóa. Thời trung học, Triệu Lệ Dĩnh mộng mơ trở thành tiếp viên hàng không. Nhưng cô không vào được đại học, chỉ dừng ở trung học.

Năm 19 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh tham gia vào cuộc thi tìm kiếm tài năng do Yahoo đầu tư, với sự chỉ đạo của nhiều tên tuổi lớn như Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca và Trương Kỷ Trung. Không bằng cấp diễn xuất nhưng cô gái trẻ vẫn giữ ngôi vị quán quân trong đội của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Từ đây, cô bước chân vào showbiz và sau đó thành danh với Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Tru tiên…

“Triệu Lệ Dĩnh còn hạn chế nhiều điểm, nói tiếng Anh chưa tốt. Nhưng so sánh một cô gái gốc nông dân và những nghệ sĩ gia thế, sống nhiều năm ở Hong Kong là sự tàn nhẫn. Chẳng hay ho gì chuyện lăng mạ một ai đó chỉ vì họ nghèo và kém tiếng Anh”, tờ Nam Đô nhận định.

Ngay chính Triệu Lệ Dĩnh cũng từng thắc mắc “không hiểu vì sao có người được ở vị trí cao cao tại thượng, có người lại chỉ như bùn ao”.

Hiểu Nguyệt