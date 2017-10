Mới đây, đoạn clip quay lại màn sơ cứu con trai bị sốt quá cao và chuyển sang co giật, hôn mê, ngừng thở của một ông bố ở Hà Nội thu hút nhiều sự chú ý.

Được biết, đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh ở cửa hàng của mẹ bé, khi cậu con trai 4 tuổi rưỡi của vợ chồng anh đang bị co giật chuyển sang hôn mê và ngừng thở do sốt quá cao. Người bố đã nhanh chóng sơ cứu, giành giật mạng sống cho con trai từ tay tử thần.

Ngay sau khi chia sẻ đoạn clip đã nhận được gần 500 nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội như lời cảnh báo các ông bố, bà mẹ không nên chủ quan khi con nhỏ bị sốt.

Anh Kim Hoàn, bố của cháu bé chia sẻ bị sốt bình thường thôi nên hai vợ chồng cũng chủ quan. Vì tối ngày 15 âm lịch thì vợ chồng anh vẫn cho cháu đi chơi Trung thu tới hơn 11 giờ đêm mới về và bé hoàn toàn bình thường. Sáng hôm sau anh đi làm sớm nên không biết, chỉ đến khoảng 12 giờ trưa, khi vợ nhắn tin báo con ốm từ sáng nên anh về đưa đi bé khám.

Lúc về tới cửa hàng thì thấy người mẹ đang vỗ liên tiếp vào mặt bé vì bé có dấu hiệu hôn mê, anh Hoàn vội chạy lên, thấy mắt bé bắt đầu trợn lên và có dấu hiệu ngừng thở. Anh vội hà hơi thổi ngạt cho con, tới khi không thấy bé tỉnh mà chuyển sang tím tái thì anh đặt bé xuống đất để ép ngực và thổi hơi mạnh hơn cho bé.

Trong lúc sơ cứu cho con trai, đã có lúc vợ chồng anh vô cùng hốt hoảng và nghĩ đến trường hợp xấu nhất là không giữ được con vì bé đã tím tái cơ thể và mất dần ý thức.

Rất may, cuối cùng anh Hoàn thổi mạnh và ép ngực liên tục thì bé đã ói ra được nước và đờm giãi, sau đó bé có dấu hiện hồi tỉnh và vẫy tay với bố thì anh mới dừng lại và đưa bé vào viện.

Qua sự việc này, người bố cũng muốn cảnh tỉnh những ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ phải luôn cẩn thận khi con mình bị sốt, phải luôn có người túc trực phòng trường hợp xấu và không nên chủ quan nghĩ rằng chỉ là cảm sốt thông thường.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có chuyên gia nào khẳng định phương pháp của ông bố nêu trên là hoàn toàn đúng với trường hợp bệnh lý này. Tốt nhất, các bậc phụ huynh nên làm theo đúng chỉ định từ bác sĩ. Đoạn clip này hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ hết sức lưu tâm.

Sốt cao, co giật là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ. Tuy nhiên, khi trẻ bị sốt cao, co giật tím tái, không khóc được, bố mẹ cần lưu ý không nên cuống cuồng bế con dậy đi tìm thuốc hạ sốt, hoặc chạy ra ngoài bắt taxi đi viện.

Mà hãy bình tĩnh hết sức, sơ cứu cho con bằng cách đặt trẻ nằm nghiêng, đầu không được gập để trẻ thở tốt. Khi trẻ được nằm nghiêng, đường thở sẽ được thông thoáng, nếu có đờm dãi thì sẽ chảy ra ngoài, không bị rơi vào phổi tắc thở rất nguy hiểm.

Vẫn trong tư thế nằm nghiêng này, nếu trẻ đang mặc nhiều đồ, mặc đồ chật thì nên nới rộng. Hãy cố gắng bình tĩnh, chỉ một vài chục giây trẻ sẽ hết giật. Mọi người trong gia đình cũng không nên vây quanh bé mà hãy tản ra, để bé có không khí để thở. Mở thoáng cửa để hạ nhiệt độ không khí xuống.

Không cho tay, đũa hoặc vật dụng ngáng miệng trẻ. Đây cũng là một sai lầm thường gặp của cha mẹ khi xử lý tình huống con bị sốt cao co giật. Thực tế, sơ cứu đúng, đó là tuyệt đối không cho ngón tay vào miệng bé dù trẻ đang cắn giật giật. Đến khi trẻ hết cơn giật có thể lấy khăn xô, cho vào khóe miệng để phòng trường hợp có cơn giật sau.

Ngay sau cơn co giật, tốt nhất là dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn cho trẻ. Còn nếu trẻ tỉnh táo, có thể uống được thì có thể cho uống thuốc hạ sốt. Còn trong thời điểm trẻ đang giật, tuyệt đối không cho trẻ uống thuốc, rất dễ sặc, nguy hiểm.

Sau khi trẻ hạ sốt, bố mẹ nên đưa con đến viện khám để bác sĩ chẩn bệnh, xem có bệnh gì khác ngoài sốt không.