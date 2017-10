Tuyển futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa đội hạng 25 thế giới Hà Lan với tỉ số 2-2 để giành hạng ba Giải Tứ hùng Trung Quốc 2017

Chiều 22-10, đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu trận cuối cùng gặp đội tuyển Hà Lan tại Giải Futsal quốc tế Trung Quốc 2017 (CFA International Futsal Tournament 2017). Hà Lan đang đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng FIFA và từng cầm hòa đội hạng 12 thế giới Croatia với tỉ số 0-0 một ngày trước đó.

Tuyển futsal Hà Lan và Việt Nam đã cống hiến màn so tài đẹp mắt

Do Croatia thắng Trung Quốc 3-0 nên tuyển Việt Nam (3 điểm) chỉ giành được hạng nhì nếu đánh bại được Hà Lan (4 điểm). Sau những phút đầu tiên thi đấu ăn miếng trả miếng, đến phút 15, đội Hà Lan đã mở tỉ số trận đấu 1-0 do công của Said Bouszambou. Cuối hiệp 1, Đức Hòa bỏ lỡ một cơ hội để gỡ hòa cho tuyển futsal Việt Nam khi sút ra ngoài ngay sát cầu môn từ đường chuyền của Minh Trí.

Sang hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam là đội chơi ép sân trong những phút đầu. Phút 26, Phùng Trọng Luân đi bóng đẹp mắt, chuyền cho Quốc Nam cân bằng tỉ số 1-1. Trong thế trận liên tục tạo được những cơ hội ghi bàn, tuyển futsal Việt Nam bất ngờ thủng lưới vì sai lầm của Ngọc Sơn.

Cầm hòa Hà Lan 2-2, tuyển futsal Việt Nam xếp hạng ba ở giải futsal tứ hùng Trung Quốc

Phút 31 Ngọc Sơn để mất bóng, tạo cơ hội cho Lahcen Bouyouzan ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Hà Lan. Phút 35, cầu thủ Mats Velseboer của Hà Lan bị thẻ đỏ khi ngăn cản tình huống ghi bàn của Xuân Du, tạo điều kiện cho Đức Hòa gỡ hòa 2-2 ngay sau đó 1 phút trong thế hơn người.

Hòa chung cuộc 2-2, tuyển futsal Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc với 4 điểm, trong khi Croatia giành ngôi vô địch, Hà Lan về nhì trong khi chủ nhà Trung Quốc xếp chót giải.

Anh Dũng