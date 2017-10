Tốn 115 triệu đồng cho 17 ngày vi vu châu Âu nhưng nàng hotgirl Sài Gòn đã có những trải nghiệm rất đáng tiền.

Cô nàng Đinh Thị Phương Thảo (Asley Đinh) nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ thân hình sexy bốc lửa dù chiều cao khiêm tốn - chỉ 153 cm. Ngoài ngoại hình khỏe khoắn, gương mặt rất Tây, cô nàng Phương Thảo còn là người rất đam mê du lịch, từng đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới. Mới đây, Thảo đã đăng tải 2 album du lịch châu Âu với nhiều hình ảnh đẹp và chia sẻ một số tư vấn hướng dẫn cách đi lại cho du khách.

Trong chuyến đi này, Thảo chỉ lựa chọn 3 quốc gia là Pháp, Italy và Tây Ban Nha do mùa này thời tiết khá dễ chịu, nắng nhiều, mát mẻ. Mặc dù rất thích các quốc gia Bắc và Đông Âu nhưng cô nàng đành lỡ hẹn và để dành cho mùa hè năm sau. Trong suốt chuyến đi, nơi mà cô nàng nấm lùn sexy thích nhất là Tây Ban Nha bởi không khí cởi mở sôi động đúng với tính cách của Thảo. Italy thì có rất nhiều cảnh đẹp còn Pháp thì rất lãng mạn.

Chi phí là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất nên Thảo đưa ra tư vấn đầu tiên. Tổng số tiền cô nàng chi tiêu trong 17 ngày ở châu Âu là 115 triệu đồng, trong đó có 21 triệu đồng tiền shopping, chi phí du lịch khoảng 94 triệu đồng. Tuy nhiên, Thảo khá tiếc nuối vì không đặt được vé rẻ, bị đắt mất 15 triệu đồng.

Bạn nên đặt vé trước 3 tháng để có giá hợp lý hơn. Thảo cho biết, cô thử dò giá vé cho mùa du lịch sang năm, chặng TP HCM - Paris, giá dao động tầm 19 triệu đồng với mùa hè, 20 triệu với mùa thu và tầm 14 triệu với mùa đông. Thời gian bay khoảng 18-27 tiếng tùy xem bạn transit bao nhiêu điểm.

Thay vì ở khách sạn, nàng hotgirl "mét rưỡi bẻ đôi" thuê airbnb để có không gian thoải mái. Thảo tranh thủ ở nhờ nhà người quen 3 đêm ở Paris, 3 đêm ở Rome, còn lại là đặt qua airbnb, tầm 40-55 USD một đêm với phòng share căn hộ, còn phòng studio có giá tầm 110-140 USD.

Về kinh nghiệm xin visa, Phương Thảo chia sẻ, bạn nên có tầm 150-200 triệu đồng trong tài khoản, quan trọng nhất là công việc ổn định, bạn cần chứng minh mình đi du lịch rồi sẽ quay về nước là được. Còn ngay cả khi tài khoản tiền tỷ nhưng không có công việc ổn định thì tỷ lệ trượt visa vẫn không nhỏ.

Bạn nên đổi tiền mặt để mang đi nhưng phải rất cẩn thận giữ tiền vì ở các quốc gia này nạn móc túi, chặn đường cướp không kém ở Việt Nam; ngoài ra nên mang kèm thẻ tín dụng để đặt vé máy bay, tàu, uber vì nhiều khi họ không chấp nhận tiền mặt nhưng không nên lạm dụng vì phí chuyển đổi rất cao.

Theo so sánh chi phí của Thảo thì ở Pháp là có giá cao nhất (ở Paris, Nice, Cannes, Monaco) rồi tới Italy cuối cùng là Tây Ban Nha. Một phần lý do là Paris quá rộng, nhiều chỗ để đi nên chi phí bị đội lên. Cô nàng cảm thấy không nên ở Cannes và Monaco mà nên đặt phòng ở Nice và bắt tàu đi ra Cannes và Monaco tham quan rồi về lại. Pháp thu hút lượng khách du lịch khổng lồ nên chụp ảnh ở các điểm nổi tiếng sẽ rất đông, may mắn Thảo được hai bạn du học sinh dẫn tới chụp ảnh ở những góc lạ độc.

Giá cả ở Italy rẻ hơn ở Pháp nhưng khách du lịch còn đông hơn nhiều, phù hợp cho những người thích ngắm cảnh, các công trình kiến trúc, lâu đài. Đồ ăn khá ngon với pizza và mì pasta. Tuy nhiên, Italy "chống chỉ định" cho những người thích "quẩy" vì club mở theo mùa.

Tây Ban Nha là nơi Thảo muốn quay lại nhất, đặc biệt là thành phố Barcelona. Với cô nàng nấm lùn, đây là nơi đáng đi nhất, rất vui, nhộn nhịp, shopping rẻ và chi phí ăn uống, đi lại cũng khá rẻ. "Bạn có thể bắt gặp người nổi tiếng tới du lịch là chuyện bình thường. Mình đã bắt gặp được 2 hot Instagrammer tới 10 triệu followers ở đây. Barcelone là thành phố của tiệc tùng, tối mình ngủ tới 3h sáng, bắt taxi ra club tới 6h sáng. Tới Barcelona, mình không còn muốn đi nơi nào nữa", cô nàng sexy cho biết.

Thảo cũng "bật mí" vui rằng, Italy là nơi có nhiều chàng trai quyến rũ nhất, còn người ở Tây Ban Nha cởi mở và dễ mến nhất.

Các món pizza và pasta ở Italy "ngon không cưỡng nổi" đã khiến cô nàng bị lên cân.

