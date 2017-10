Sau 2 ngày vật vã, chờ đợi và liên tục hủy chuyến, hơn 100 hành khách đã được lên máy bay và cất cánh từ sân bay Vinh (Nghệ An) vào TP Hồ Chí Minh.

Vào đêm ngày 10/10, chia sẻ với PV, một nhân viên của hãng hàng không Jetstar Pacific chi nhánh Nghệ An cho biết, 23h đêm 10/10, toàn bộ số hàch khách bị hủy chuyến bay từ ngày 9/10 đã được lên máy bay và cất cánh từ sân bay Cảng hàng không Quốc tế Vinh (Nghệ An) vào TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, sau khi gặp sự cố và hủy nhiều chuyến bay, 164 hành khách đăng ký (bao gồm cả hành khách hoãn trước đó và hành khách mới đăng ký) đã lên máy bay và cất cánh vào TP Hồ Chí Minh.

Các hành khách chờ đợi và đăng ký bay muộn vào 23h ngày 10/10 được hãng hỗ trợ 400 nghìn đồng/hành khách.

Riêng những hành khách bị hủy chuyến bay từ ngày 9/10, hãng đã bố trí một số người đi chuyến bay sớm của Vietnam Airline, số còn lại, hãng đã bố trí một máy bay khác để đón hành khách vào TP Hồ Chí Minh theo đúng lịch bay. Bên cạnh đó, những hành khách bị lỡ chuyến và đăng ký đi muộn vào 23h đêm ngày 10/10, hãng cũng đã hỗ trợ mỗi hành khách 400 nghìn đồng/hành khách.

Trước đó, theo lịch trình ban đầu, tối 9/10, chuyến bay số hiệu BL525 của Jetstar Pacific sẽ được cất cánh từ Cảng hàng không Quốc tế Vinh đi TP Hồ Chí Minh. Có gần 200 hành khách sẽ đi chuyến bay này, tuy nhiên máy bay không cất cánh mà được thông báo là hoãn.

Theo các hành khách bị hoãn chuyến cho biết, sau khi lên máy bay, chờ hơn một tiếng sau vẫn không thấy cất cánh. Một lúc sau, được thông báo là do thời tiết xấu nên Jetstar Pacific sẽ hủy chuyến bay và sẽ tiếp tục cất cánh lúc 13h45 ngày hôm sau để đưa khách đi TP Hồ Chí Minh. Do đó, đã có hơn một nửa hành khách phải ở lại sân bay Vinh để chờ.

Hành khách, vật vã, chờ đợi tại sân bay Vinh.

Tại sân bay Vinh, đã xảy ra cảnh tượng nhiều hành khách nằm tại nền nhà, các băng ghế lạnh lẽo trong đêm. Hãng Jetstar Pacific cung cấp cho hành khách một chai nước và một gói mỳ tôm.

Đến khoảng 13h ngày 10/10, khi các hành khách tiếp tục vào làm thủ tục thì lại nhận được thông báo chuyến bay BL525 sẽ tiếp tục hoãn.

Việc hoãn chuyến bay nhiều lần và phải chờ đợi đã khiến nhiều hành khách bức xúc.

Việc hoãn 2 lần, và phải chờ đợi "dài cổ" để lên máy bay và cất cánh vào TP. Hồ Chí Minh đã khiến nhiều hành khá bức xúc.

Theo ông Phạm Danh Phương, Trưởng chi nhánh hãng Jetstar Pacific tại Nghệ An cho biết, chuyến bay số hiệu BL525 đã bắt buộc phải hủy 2 lần. Tối qua (ngày 9/10) trời mưa to, thời tiết xấu để đảm bảo an toàn nên hãng phải hủy chuyến bay. Còn trưa nay, trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện máy bay bị sét đánh một vệt xám ở đuôi máy bay. Theo quy định an toàn, máy bay sẽ phải nằm lại tại Vinh để tiếp tục kiểm tra và xử lý trước khi được phép cất cánh.

Ngọc Tuấn