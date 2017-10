Sau khi dán băng vệ sinh lên xe ô tô gây tranh cãi trên mạng xã hội, cô gái trẻ và chủ xe đã được mời lên công an làm việc. Tại đây, người chủ xe đã tiết lộ lý do không đánh xe đi chỗ khác được do vợ cầm chìa khoá đi liên hoan 20/10.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ live stream dán băng vệ sinh quanh ô tô gây tranh cãi trên phố Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 20/10, sau 1 ngày đăng tải sự việc, M.A. cho biết, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Theo M.A., cuối giờ chiều qua (19/10), cơ quan Công an phường Ngô Thì Nhậm đã mời cô và chủ xe ô tô bị dán băng vệ sinh lên trụ sở làm việc. “Ngồi nói chuyện với nhau mới biết không phải người đàn ông này cố tình không di chuyển xe đi khi tôi lên tận văn phòng gọi. Thực tế, vào sáng ngày 19/10, sau khi đỗ xe trước cửa nhà tôi, vợ anh ta cầm chìa khóa, sau đó đi liên hoan 20/10 với bạn mà không đưa cho chồng. Khi tôi lên tận nơi nhắc nhở, chủ xe có xuống xem nhưng không có chìa khóa nên không đánh xe đi được“, M.A. nói. Theo chị M.A, khi biết xe bị dán băng vệ sinh, người chồng gọi vợ về và đánh xe đi chỗ khác. “Tuy nhiên, sau khi sự việc chia sẻ lên mạng tôi rất mệt mỏi, thậm chí nhiều nhận nhiều lời khiếm nhã từ cư dân mạng. Vì thế sau khi hai bên gặp nhau biết rõ sự việc, tôi đã gỡ clip“, cô gái trẻ chia sẻ. Mẹ của M. A cũng cho biết, khi clip được đưa lên mạng, bà mới biết chuyện nhưng sự việc đã đẩy đi quá xa. Bà cho rằng hành động của con gái là thiếu tế nhị, gây phản cảm với mọi người xung quanh. “Tôi cho rằng, đây là bài học chung cho những người đỗ xe không có ý thức, cũng như chính con tôi vì hành động còn thiếu suy nghĩ và bồng bột khi đưa chuyện lên mạng xã hội”, người mẹ này chia sẻ. Trước đó, trưa ngày 19/10 một cô gái trẻ đã vừa quay clip, vừa dùng băng vệ sinh dán kín một chiếc xe khi đỗ trước cửa nhà mình. Cùng với hành động dán băng vệ sinh lên chiếc xe, cô gái này tuyên bố: “Không nói nhiều mỏi mồm”. Chiếc ô tô bị dán kín băng vệ sinh. Sau đó chính cô gái này đã đưa clip lên mạng xã hội, gây tranh cãi. Người cho rằng hành động của cô là không đúng nhưng cũng có người đồng tình vì cho rằng nhiều xe ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè khiến các hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không có lối cho người mua hàng. Lãnh đạo công an phường Ngô Thì Nhậm cho biết, tuyến phố Ngô Thị Nhậm không có biển cấm đỗ xe và cho rằng hành động dán băng vệ sinh lên xe ô tô của cô gái trẻ là phản cảm. Định Nguyễn