Ngày 13-10, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội (QH) thuộc Tổ đại biểu QH khóa XIV, Đơn vị 1 - TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu QH báo cáo cử tri về những nội dung sẽ được bàn thảo tại kỳ họp thứ tư. Cử tri bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước việc Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), đồng thời, nêu nhiều ý kiến, kiến nghị các giải pháp chung quanh các vấn đề về đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí; kiểm tra, minh bạch thông tin liên quan các dự án BOT giao thông; thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu QH, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn cử tri đã nêu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm và khẳng định Đoàn đại biểu QH TP Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến QH, Chính phủ, các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kịp thời.

Trao đổi về một số dự án luật dự kiến QH sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư, QH khóa XIV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, đây là vấn đề được rất nhiều đại biểu cử tri cả nước quan tâm. Trong dự thảo luật dự kiến được trình ra kỳ họp thứ tư cũng đã tiếp thu, đề cập những vấn đề được cử tri nêu ra.

Về vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Chủ tịch nước chia sẻ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; đổi mới, sắp xếp chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ tịch nước cho biết, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. T.Ư thảo luận, cho nhiều ý kiến về các giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện với tinh thần cái gì đã rõ rồi thì kiên quyết làm, làm ngay; cái gì thấy chưa đủ chín thì có thể làm thí điểm, trên cơ sở thí điểm sẽ triển khai rộng rãi; làm có lộ trình với quyết tâm chính trị cao.

Về chủ đề PCTN, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN và sự nỗ lực phối hợp tốt của các cơ quan chức năng trong PCTN, công tác đấu tranh PCTN, lãng phí đã đạt được những kết quả rất tích cực... Thời gian tới, cần tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng; thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.

Về các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Chủ tịch nước khẳng định, hình thức hợp đồng BOT là đúng đắn, giúp giảm bớt gánh nặng của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc lựa chọn dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên đầu tư chưa hợp lý. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn bất cập, thiếu minh bạch, công tác thiết kế, định giá, thẩm định còn sai sót và chưa chặt chẽ làm tăng giá trị dự toán công trình. Một số quy định của pháp luật và thực tế triển khai về thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, đặt trạm thu phí còn chưa hợp lý dẫn đến một số dự án gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là nhân dân các vùng có đặt trạm thu phí không hợp lý.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, T.Ư, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã đặt quyết tâm giải quyết một cách có hiệu quả, giải quyết dứt điểm những yếu kém trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. QH đã đưa vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vào chuyên đề giám sát tối cao, Chính phủ phải định kỳ báo cáo với QH về kết quả thực hiện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Chia sẻ với các cử tri về vấn đề nâng cao sức khỏe người dân, Chủ tịch nước nêu rõ, bảo vệ sức khỏe người dân phải quan tâm tới nhiều vấn đề, trong đó có khám, chữa bệnh, nhất là việc sử dụng thuốc. Vừa qua đã xét xử vụ án liên quan đến việc nhập khẩu thuốc chữa ung thư không bảo đảm chất lượng. Dư luận nhìn chung chưa đồng tình với bản án mà tòa đã tuyên, các cơ quan chức năng đã kháng án, đề nghị đưa vụ án ra xét xử lại. T.Ư, Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra toàn diện các thủ tục liên quan đến việc cho phép nhập khẩu loại thuốc này để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Y tế.