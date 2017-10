Tiếp tục các hoạt động của Năm APEC 2017, ngày 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi làm việc với Tiểu ban An ninh trật tự APEC 2017 về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện của Năm APEC 2017, trong đó có sự kiện trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 vào đầu tháng 11 sắp tới.

Theo đó, từ cuối năm 2016 đến nay, lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban trong Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký APEC, các bộ, ngành, địa phương liên quan để xây dựng, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 6 hội nghị Quan chức cao cấp (SOM), 6 hội nghị cấp Bộ trưởng, hàng trăm cuộc họp, tiếp xúc song phương được tổ chức tại 8 địa phương. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng đã lên kế hoạch các phương án về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; đối phó với âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại… để Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tuyệt đối an ninh, an toàn.

Sau khi nghe một số ý kiến đóng góp của lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự chủ động của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện của Năm APEC 2017. Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra. Qua hai đợt tiền trạm vào tháng 7 và tháng 10 tại Đà Nẵng, các đoàn đều đánh giá cao công tác chuẩn bị về tổ chức và an ninh của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 - 11/11, sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017 với sự tham dự của nguyên thủ, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên, cấp độ bảo vệ ở mức cao nhất. Tuần lễ Cấp cao sẽ có sự tham dự của trên 10.000 đại biểu, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới, cũng như phóng viên các cơ quan truyền thông trong nước, quốc tế; nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra trong một tuần lễ trên phạm vi địa bàn rộng, địa hình đa dạng…

Thời gian gần đây, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt; khu vực Đông Nam Á xuất hiện những yếu tố bất ổn mới, nhất là hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền biển, đảo. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá ta với những thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt; bọn phản động, tội phạm gia tăng hoạt động chống phá manh động... Tình hình đó là nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tiểu ban An ninh - Y tế và các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, trong đó có phương án dự phòng và xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo vệ các đoàn cấp cao tiếp xúc, thăm song phương cả ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan.

Chủ tịch nước yêu cầu: “Phải tổ chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội và các lực lượng khác có liên quan; phân công, phân cấp cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các lực lượng liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó trọng tâm là phòng, chống khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các nguyên thủ/trưởng đoàn, bộ trưởng và các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao. Tập trung đấu tranh với các tổ chức khủng bố, quản lý chặt số đối tượng là cơ sở phản động lưu vong và số đối tượng phản động trong nước. Mở các đợt tấn công truy quét, trấn áp bọn tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”..., làm trong sạch các địa bàn trọng điểm, nhất là ở thành phố Đà Nẵng và địa bàn các tỉnh giáp ranh, thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, vũ khí, vật nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Chủ động giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở không để kéo dài, lây lan sang các địa phương khác. Tổ chức tốt công tác phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao. Xây dựng, tổ chức chỉ huy, điều hành tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nơi diễn ra các sự kiện Tuần lễ Cấp cao, đặc biệt là việc đón dẫn các đoàn nguyên thủ, trưởng đoàn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với Tiểu ban An ninh trật tự. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo Tiểu ban An ninh - Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình, kịp thời phát hiện xử lý các yếu tố rủi ro về an ninh môi trường, an ninh lương thực, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống, bảo đảm nguồn điện, sẵn sàng xử lý các sự cố môi trường, chủ động đối phó có hiệu quả với âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại. Đi cùng với đó là phối hợp làm tốt công tác y tế, đặc biệt là y tế dự phòng; chuẩn bị chu đáo các cơ sở vật chất về y tế tại Đà Nẵng, xây dựng các phương án ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, kể cả phương án di chuyển bệnh nhân lên tuyến Trung ương. Phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thành việc thẩm định, kiểm tra chất lượng thi công các công trình cải tạo, sửa chữa, xây mới các công trình phục vụ Tuân lễ Cấp cao bảo đảm an ninh, an toàn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý lực lượng Công an và Quân đội tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ qua biên giới, tiếp tục rà soát bom, mìn, vật nổ, chất độc, chất phóng xạ ở các địa điểm có liên quan đến các hoạt động Tuần lễ Cấp cao; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm nhập chống phá của số đối tượng phản động lưu vong, khủng bố quốc tế. Triển khai các phương án bảo đảm an ninh trên không, trên biển và trên đất liền, an ninh mạng, an ninh thông tin, có biện pháp chế áp thông tin di động, vô hiệu hóa việc sử dụng vật thể bay không người lái tấn công khủng bố, bảo vệ mục tiêu trọng điểm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh, cảnh sát các nước để trao đổi thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế và Tổ chức Cảnh sát hình sự các nước ASEAN triển khai chiến dịch bảo vệ từ xa Tuần lễ Cấp cao thông qua rà soát trên hệ thống dữ liệu số đối tượng khủng bố, nghi khủng bố và truy nã quốc tế để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trước một số kiến nghị, đề xuất của các lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh, an toàn Năm APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình và chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước thông báo Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để triển khai thực hiện.

Đức Dũng (TTXVN)