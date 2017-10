Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các huyện phía Tây Hà Nội, đêm 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tại chuyến thị sát, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sức lực, vật lực đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng lũ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo huyện Chương Mỹ và các ban ngành thị sát công tác di dân đảm bảo an toàn chống lũ dọc tuyến đê sông Bùi.

Cùng đi với Chủ tịch UBND TP có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành liên quan, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP và lãnh đạo huyện Chương Mỹ.

Đoàn đã đi kiểm tra công tác di dân đảm bảo an toàn chống lũ dọc tuyến đê sông Bùi. Được biết, chiều 11/10, lũ trên sông Bùi đã đạt báo động 2, nhiều điểm xung yếu bị tràn và có nguy cơ mất an toàn. Tại thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, trong ngày 11/10, các lực lượng đã tổ chức di dời 115 hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo không bị nước lũ gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP trực tiếp đến điểm xung yếu tại đê Trung Hoàng, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, động viên các lực lượng và bà con nhân dân đang ứng trực, đắp đê bằng các tải cát để chống nước tràn vào khu vực người sinh sống và canh tác hoa màu.

Ngay trong đêm 11/10, Chủ tịch UBND TP đã xuống với người dân xã Tân Tiến, khu vực tuyến đê sông Bùi chạy qua và có nguy cơ tràn vào nơi người dân sinh sống. Nhiều gia đình nước đã ngập vào trong nhà, phải di dời vật nuôi để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác trực tiếp đến điểm xung yếu tại đê Trung Hoàng, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trên đường kiểm tra, thị sát, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện 7 nội dung ngay trong đêm 11/10, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất đối với nhân dân:

Thứ nhất, tập trung lực lượng di dời tất cả con người, tài sản đảm bảo nếu trong đêm có xảy ra vỡ đê hay nước lũ tràn qua đê vào khu vực dân cư sinh sống tập trung, đảm bảo không để xảy ra tai nạn đối với nhân dân. Tập trung di dời gia súc, gia cầm ở các trang trại ngoài đồng.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các lực lượng dân quân, nhân dân túc trực thường xuyên, sử dụng bao cát gia cố mặt đê. Những đoạn đê nào có nguy cơ tràn thì phải tiếp tục đắp chống tràn.

Thứ ba, tất cả các lực lượng phải kiểm tra hệ thống bốt điện thường xuyên, kịp thời, khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn phải cắt điện ngay, không để xảy ra mất an toàn, chập cháy điện.

Thứ tư, lực lượng công an chịu trách nhiệm bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng trộm cắp trong quá trình di dời người dân và di chuyển tài sản.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện 7 nội dung cần làm ngay.

Thứ năm, chuẩn bị mọi phương tiện, công cụ để hướng dẫn người dân đến nơi tạm trú an toàn.

Thứ sáu, chuẩn bị cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, đặc biệt nước sạch phục vụ nhân dân; chuẩn bị thuốc men đề phòng các trường hợp ốm đau bệnh tật được cứu chữa kịp thời.

Thứ bảy, cắt cử lực lượng tuần tra, canh phòng, hộ đê, cảnh báo các điểm có nguy cơ tràn, cấm đi lại tại các khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo, đối với các điểm trường, trường học bị ngập cần thông báo ngay cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các sở, ngành theo dõi sát sao diễn biến ngập lụt; chủ động trước mọi tính huống, không để bị động...

