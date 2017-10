Người dân ở xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An) phản ánh nhiều chủ nhà trọ địa bàn hằng tháng phải đóng một khoản tiền không nhỏ cho xã, mà không hề có giấy tờ, phiếu thu...

Đóng tiền cho công an xã

Một chủ nhà trọ là bà T.T.H (60 tuổi) than chồng bà bị cụt chân, con trai bị tâm thần nhẹ. Bà gom góp tất cả số tiền dành dụm suốt mấy chục năm qua để xây 20 phòng trọ cho thuê kiếm tiền lo cho chồng con. “Mỗi phòng trọ cho thuê từ 600.000 - 700.000 đồng/tháng nhưng chưa bao giờ có người thuê ở kín số phòng”, bà H. cho biết.

Mặc dù nhà trọ “ế ẩm” như thế nhưng mỗi tháng bà H. vẫn đóng đầy đủ các khoản thuế, tiền an ninh - quốc phòng (ANQP)... Bà H. cho biết: “Khoảng cuối năm 2015, công an xã mời chủ các nhà trọ đến họp. Nói là họp chứ thực ra là đến để nghe thông báo mỗi tháng phải nộp cho công an xã 25.000 đồng/phòng trọ để họ chi cho dân phòng hoạt động. Chỉ mời một lần, về sau cứ theo đó mà nộp. Có lúc khách trọ chỉ đạt 50% số phòng, tôi xin giảm bớt, nhưng công an xã không chịu”, bà H. nói.

Một vị lãnh đạo đoàn thể xã Nhị Thành cho biết hiện có gần cả trăm hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn. Hộ ít nhất có vài ba phòng, đa phần có 10 - 20 phòng, nhiều hộ có đến 50 - 60 phòng, tính chung số phòng trọ cả xã lên đến số ngàn. Ông P.V.M (55 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành) nói: “Nhà tôi có 10 phòng trọ phải nộp 250.000 đồng/tháng. Nhiều lúc chưa kịp lên nộp đã thấy công an xã cho nhân viên cầm quyển tập xuống tận nơi để thu. Có lúc ế quá chỉ 5 phòng có người trọ nhưng công an viên xuống thu vẫn kêu đóng đủ 10 phòng. Ấm ức quá tôi điện thoại cho trưởng công an xã, nói thu như vậy tội nghiệp tôi. Ông ấy bảo vậy tháng sau khỏi nộp nữa, để trừ qua số tiền đã đóng cho tháng trước!”. Một chủ nhà trọ ở ấp 4 thẳng thắn: “Nếu vận động thì vài tháng vận động một lần. Còn đằng này ấn định luôn số tiền phải đóng hằng tháng cho mỗi phòng trọ, y như đóng “hụi chết” vậy”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng loạt nhà trọ ở gần khu công nghiệp Long Hậu (thuộc ấp 1, ấp 4 và ấp 7) hầu như ai cũng phải nộp “hụi chết” cho Công an xã Nhị Thành. Một công an viên cũng khẳng định việc thu tiền của nhà trọ là có nhưng nguồn tiền này chi vào đâu thì chỉ có lãnh đạo biết. “Thu như vậy là sai vì các chủ nhà trọ đã thực hiện nghĩa vụ thuế và đóng quỹ ANQP rồi, không lý do gì để ép họ tiếp tục đóng thêm tiền như vậy nữa. Có lần tôi đề nghị cần phải công khai số tiền và chủ trương thu chi nhưng trưởng công an xã trả lời đã xin ý kiến Đảng ủy rồi”, vị này cho biết.

Trong khi đó, nhiều dân phòng ở các ấp than họ thường xuyên phải trực đêm, tham gia tuần tra, bảo vệ tai nạn, giải quyết vụ việc nhưng không được chi tiền bồi dưỡng, chỉ có 6 dân phòng chuyên trách trực ở xã được nhận tiền. “Quần áo mấy năm mới may được một bộ nên giờ anh em nghỉ gần hết. Tôi dám chắc các chủ nhà trọ do sợ bị kiểm tra hoài gây khó khăn nên mới đành bóp bụng đóng tiền mà thôi”, một dân phòng cho biết.

Làm rõ ai chủ trương thu tiền

Thời điểm Công an xã Nhị Thành bắt đầu thu tiền tính trên số “đầu” phòng trọ là vào tháng 10.2015 và kéo dài cho đến nay. Trả lời chúng tôi, ông Châu Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Nhị Thành, xác nhận công an xã thu tiền nhà trọ hằng tháng là có. Theo ông Quang, gần cuối 2015, xã có chủ trương thành lập lực lượng dân phòng chuyên trách đảm bảo trực tại công an xã tham gia giải quyết tình hình trật tự xã hội. Nguồn kinh phí chi cho lực lượng 6 người, mỗi người 1 triệu đồng/tháng. Xã thống nhất bằng hình thức xã hội hóa, giao công an thu tiền các chủ nhà trọ để chi cho hoạt động. Nguồn thu này tập trung ở các ấp: 1, 4 và 7, nơi có khu công nghiệp Long Hậu đang hoạt động. Trả lời câu hỏi: “Có văn bản nào quy định việc này không?”, ông Quang cho biết căn cứ vào thực tế ở địa phương thôi, còn quỹ ANQP thì đã thu cả năm và hộ kinh doanh nhà trọ cũng nộp thuế theo quy định. “Đảng ủy giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND xã thường xuyên kiểm tra nguồn thu chi của công an xã, Đảng ủy không nắm chính xác số tiền cụ thể mỗi năm thu được bao nhiêu. Nếu làm như vậy không đúng, chúng tôi sẽ xin chủ trương của huyện xem sao”, ông Quang nói.

Sáng 4.10, trả lời chúng tôi, ông Phạm Thành Long, Chủ tịch UBND H.Thủ Thừa, cho biết thông tin này ông đã nghe phản ánh và nếu đúng như vậy thì đây là việc làm sai của chính quyền địa phương. Ông Long nói: “Giao công an đi thu tiền rồi ghi vào giấy tập là có điều gì bất ổn. Tôi yêu cầu công an huyện khẩn trương xác minh, làm rõ quy định nào buộc chủ nhà trọ nộp tiền và chủ trương của ai, thu chi ra sao báo cáo về UBND huyện”.

