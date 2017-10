Có thể nói, bộ phim 'Chơi thì chịu' của Trương Thế Vinh, Kim Tuyến đang khiến khán giả 'rối tung' lên vì các mối quan hệ đầy phức tạp này.

Bộ phim Chơi thì chịu kể về sự cố mang thai ngoài ý muốn, khi cậu thiếu gia Minh Trường (Trương Thế Vinh) do quen thói “quẩy bung nóc” cộng thêm tật “hám gái” nên đã “lỡ tay chơi lớn” khiến cho Anh Thy (Kim Tuyến) - em dâu của bạn thân mang bầu.

Sự việc bị mọi người xung quanh và cả gia đình người bạn thân phát hiện, Minh Trường buộc phải đám cưới cùng Anh Thy, nhưng vẫn còn lấn cấn cùng người tình đại gia của mình là Diễm My (Thu Quyên). Diễm My vì muốn giữ thể diện cho Minh Trường vừa muốn không bị mất người yêu nên cũng ngậm ngùi trà trộn vào nhà của cặp đôi Trương - Thy dưới danh nghĩa em gái của Minh Trường. Với bản tính đỏng đảnh hay ghen bừa của Diễm My, cộng với việc cặp đôi Trường - Thy cũng chả yêu thương gì nhau cho lắm sẽ khiến cho câu chuyện này rối càng rối hay sẽ còn có một kết cục nào khác.

Minh Trường phải cưới Anh Thy.

Nhưng vẫn lưu luyến người tình đại gia Diễm My.

Vai chính Minh Trường, Anh Thy do Trương Thế Vinh và Kim Tuyến đóng chính. Nói về Minh Trường, bản thân cậu cũng không phải tốt lành hay có ưu điểm gì nổi trội, theo như đoạn teaser phim Chơi thì chịu vừa công bố thì điểm mà khiến ai cũng phải nhớ về cậu thiếu gia này chỉ có hai từ: học dốt và mê gái. Chọn quen Diễm My, tiểu thư đỏng đảnh hay ghen thì chắc cậu trai này cũng không phải dạng vừa khi phải chiều được lòng Diễm My vừa phải “hòa hợp” được với tính khí ương ngạnh của cô ta. Tóm lại, Minh Trường - tay chơi ngầm nhưng “quả nào chất quả đó”.

Trương Thế Vinh.

Anh Thy - cô em dâu nhọ nhất phim Chơi thì chịu, khi vô tình “chơi chung” mà mang luôn họa vào mình. Phát ngôn “Lỡ dính bầu…thì chịu thôi!” cho thấy cô nàng cũng khá…bất cần không xem chuyện mình mang bầu quá to tát hay kinh khủng, trái lại còn vô tư đáp trả một cách khá bình tĩnh và vô tư lự. Nhưng, sự thật là cô nàng có như thế không thì vào phim mới biết. Ngoại hình dí dỏm, cùng đầm xòe, giày bata hơi trẻ con và nữ tính khiến chúng ta dễ liên tưởng đây là một cô nàng đáng yêu, không lo suy nghĩ, chắc sẽ có những phát ngôn cũng không kém phần ngây ngô khiến khán giả bật cười đây.

Kim Tuyến.

Riêng về Diễm My - quý cô sang trọng, ghen là bản chất, chảnh là bản năng, sẽ là thử thách của Thu Quyên cho phim điện ảnh đầu tay Chơi thì chịu. Với tạo hình trong chiếc đầm đuôi cá ánh kim sa, thứ mà chỉ những trâm anh thế phiệt mới dám diện lên người đủ cho thấy sự quý phái và giàu có của cô Diễm My này. Kèm theo đó là vẻ mặt hơi đanh đá và sắc sảo cùng câu thoại mang khí chất “chị đại”: “Tôi cho anh thời gian giải quyết chuyện này, nếu không tôi sẽ “xử” nó!”, chắc hẳn cô gái này cũng dữ tợn và không phải dạng vừa đâu. Mà cũng hợp lẽ thôi, bởi có vậy mới giữ chân được anh thiếu gia hay chạy rong theo tiếng gọi của nhan sắc kia chứ.

Thu Quyên.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng của phim Chơi thì chịu là quân sư quạt mo Trương Thanh Long. Dường như đây chỉ là vai thứ chính, vậy mà nếu thiếu sẽ mất đi phần thú vị và “kịch trường” cho phim. Khỏi phải nói thì ai trong chúng ta cũng biết độ “rối nùi” và lôi thôi của một chuyện tình không mấy đẹp đẽ mà còn có sự nhúng tay của những đấng quân sư kiểu quạt mo như thế thì một là sẽ thành tấu hài, hai cũng sẽ thành bi kịch chứ khó lòng mà viên mãn hạnh phúc được. Tuy vậy, với tạo hình lịch lãm và cũng có phần thông minh, chắc chàng quân sư điển trai cũng sẽ làm nên chuyện.

Trương Thanh Long.

Teaser phim Chơi thì chịu.

Ngoài sự tham gia của 4 diễn viên chính, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ lão làng như NSƯT Trịnh Kim Chi, Lê Bình, Ngọc Lan (Mập),… Phim Chơi thì chịu sẽ chính thức ra rạp vào ngày 20/10, đúng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tiến Đạt