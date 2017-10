Chở khách đến quán karaoke ở TP Vinh, Nghệ An, do can một vụ ẩu đả, anh Hùng bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh vỡ xương hàm, dập mũi.

Anh Trần Quang Hùng đang được điều trị tại bệnh viện Ngày 8-10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết đang chữa trị cho bệnh nhân Trần Quang Hùng (SN 1979, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, vỡ xương hàm, dập sống mũi, tổn thương phần mềm… Anh Hùng cho biết vào đầu giờ chiều ngày 6-10, anh Hùng có nhận chở 4 người từ xã Hưng Lộc đến một quán karaoke tại địa bàn xóm 2, xã Nghi Ân, TP Vinh, để hát karaoke. Do những người này bảo chờ, để khi hát xong thì đưa về rồi tính tiền luôn, nên anh Hùng ra ghế trước sảnh quán ngồi đợi. Tại đây, thấy một người trong nhóm mình chở tới quán karaoke có xích mích với nhóm thanh niên khác nên anh Hùng đứng ra can ngăn. Bất ngờ, anh Hùng bị nhóm thanh niên xông vào đánh tới tấp vào đầu, mặt. Bị đánh, anh Hùng bỏ chạy ra đường nhưng nhóm thanh niên vẫn lao theo, đuổi đánh. Anh Hùng đã van xin nhưng nhóm thanh niên vẫn không dừng tay, cả nhóm đánh nạn nhân gục tại chỗ rồi mới bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Ân và lực lượng cảnh sát 113 đã tới hiện trường, lập biên bản sự việc. Anh Hùng bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan công điều tra làm rõ. Tin-ảnh: Hải Vũ-Quỳnh Lưu