Khi chở khách đến quán karaoke, anh Hùng đang đợi để lấy tiền công thì bị một nhóm đối tượng đánh phải nhập viện điều trị.

Anh Trần Quang Hùng kể lại sự việc.

Ngày 7/10, tại BVĐK 115 Nghệ An, anh Trần Quang Hùng (SN 1979, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Trên khuôn mặt anh còn nhiều vết thương, vết bầm tím do bị hành hung trước đó.

Anh Hùng nhớ lại: “Trưa hôm qua (ngày 6/10) tôi nhận được điện thoại của khách nhờ chở 4 người từ xã Hưng Lộc đến quán karaoke tại địa bàn xóm 2, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An để hát karaoke.

Khoảng 13h chiều tôi chở khách đến đây, khi khách vào phòng hát tôi đi theo để lấy tiền công. Sau đó tôi bị một nhóm người vây đánh.

Tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình bị đánh, dù lúc đó tôi có quỳ lạy van xin nhưng họ không tha mà tiếp tục đánh vào mặt liên tục. Hai người khách trong nhóm mà tôi chở đến quán để hát karaoke cũng bị đánh rất nhiều”.

Hiện tại anh Hùng đang được điều trị tại BVĐK 115 Nghệ An trong tình trạng đa chấn thương.

Cũng theo lời anh Hùng, thời điểm trên anh theo khách vào quán để lấy tiền tuy nhiên những người khách này bảo anh chờ khi hát xong chở về rồi sẽ trả tiền công. Trong lúc ngồi đợi tại quán anh Hùng thấy một vị trong số các vị khách đang xảy ra xích mích với một nhóm hơn 10 người đang đứng tại quán nên can ngăn.

Sau đó anh ngồi tại ghế chờ thì bị một người đánh vào mặt sau đó anh cố thoát thân nhưng vẫn bị nhóm này đánh đập thậm tệ. Mặc dù nạn nhân đã lạy lục, van xin nhưng nhóm người này vẫn không tha, chỉ đến khi anh Hùng gục tại chỗ nhóm người trên mới bỏ đi.

Khuôn mặt anh Hùng nhiều thương tích sau khi bị đánh đập.

Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, công an xã Nghi Ân cũng lập biên bản sự việc. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến BVĐK 115 Nghệ An cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Phương (vợ anh Hùng cho biết), lúc đó tôi đang đi làm thì có người gọi điện báo tin anh ấy bị đánh. Tôi vội tới nơi thấy chồng mình nằm ở đó bê bết máu. Các bác sĩ bảo anh ấy bị gãy xương hàm, dập sống mũi, tổn thương phần mền nhiều nơi đặc biệt vùng mặt. Hôm qua tới giờ anh nôn nhiều nên tôi rất lo lắng.

Trao đổi với phóng viên một cán bộ công an xã Nghi Ân xác nhận sự việc trên.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Phong