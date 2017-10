Sáng 21/10, tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần xi măng Sông Lam (Tập đoàn xi măng The Vissai) tổ chức lễ công bố mở cầu cảng biển Vissai Nghệ An. Tới dự và nhấn nút vận hành cầu cảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện các bộ, ngành TW và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn nút vận hành cầu cảng VISSAI. Ảnh: H.Nụ Giai đoạn đầu cầu cảng phục vụ chủ yếu cho việc vận chuyển Clinker và xi măng của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam đến các khách hàng trong và ngoài nước. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm 2 bến cảng tổng hợp, trở thành cảng biển quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, việc đưa cầu cảng Vissai vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho Tập đoàn The Vissai mà còn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng các cảng biển lớn có quy mô quốc gia và quốc tế, tạo thuận lợi để khai thác tiềm năng kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An nói riêng và các tỉnh ven biển nói chung. Được biết cảng biển quốc tế Vissai là cảng biển quốc tế thứ 2 ở Nghệ An đi vào hoạt động, sau cảng Cửa Lò. Cảng này nằm trong vùng biển xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc có độ sâu tự nhiên 9 m, sau nạo vét luồng lạch có thể đạt độ sâu từ 12 đến 18 m, đủ điều kiện phục vụ cho tàu trên 70.000 tấn ra vào bốc xếp hàng hóa. Cảng biển Vissai bao gồm 2 khu bến: Khu bến Quốc tế vừa hoàn thiện và Khu bến nội địa (đang xây dựng). Cảng do Tập đoàn xi măng Hoàng Phát Vissai đầu tư và hoàn thành sau 18 tháng thi công. Trong ngày công bố mở cảng biển Vissai, lần đầu tiên tàu vận tải biển có tải trọng 7 vạn tấn mang tên KM VANCOUVER, quốc tịch Liberya đã cập cảng thành công để vận chuyển clinker. Đây cũng là chuyến hàng clinker đầu tiên do Tập đoàn Xi măng Hoàng Phát Vissai sản xuất tại nhà máy Xi măng Sông Lam và XK qua cảng biển này. Qua kiểm tra thực tế tại cảng, đánh giá của Cục Hàng hải Việt Nam cũng khẳng định: điều kiện từ cầu cảng, luồng tàu biển, hoa tiêu, tàu lai và thiết bị xếp dỡ ở cảng Vissai đã đảm bảo, đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Đặc biệt, việc đón thành công chuyến tàu tải trọng 70.000 tấn đã chứng minh năng lực đón tàu vận tải biển trọng lớn của cảng biển này. Trước đó, ngày 17/10, Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã có quyết định công bố mở cầu cảng Vissai, chính thức chấp thuận cho tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra vào bốc xếp hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan. Đảo Lê