Phân công chuẩn bị nội dung cho kỳ họp Quốc hội thứ 4, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Chính phủ gồm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 23-10 tới đây).

Đáng chú ý, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Chính phủ (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Tổng Thanh tra Chính phủ).

Trước đó, chiều 11-10, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ tại phiên họp thứ này, UBTVQH sẽ xem xét các tờ trình về nhân sự lãnh đạo cấp cao.

"Tạu kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới vào kỳ họp Quốc hội tới đây"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ông Phan Văn Sáu sinh năm 1959, quê quán huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, là kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

Quê quán ở Đồng Tháp song ông Phan Văn Sáu đã kinh qua các chức vụ tại tỉnh An Giang: Giám đốc Công ty cơ khí An Giang, Giám đốc sở Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Thị ủy Châu đốc, Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Từ tháng 10-2015 – 4-2016, ông là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và từ 4-2016 – nay là Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Còn vào sáng 7-10, tại Đà Nẵng, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa được phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị cách chức.

Theo Quyết định này, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trương Quang Nghĩa, sinh năm 1958, quê quán xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông Nghĩa từng có hơn 2 năm làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (từ tháng 5-2008 đến 9-2010); Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

4-2016 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trước đó, ngày 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh do có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.

Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP HCM

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và UBND TP HCM chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan và UBND TP HCM chuẩn bị Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP HCM.

Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ qan liên quan chuẩn bị báo cáo việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm trong thời gian vừa qua liên quan đến bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, kê khai tài sản và việc xử lý những trường hợp có sai phạm và đã bị kỷ luật về Đảng.

