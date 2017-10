Quân đội Syria chính thức tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn vùng bán sa mạc phía đông tỉnh Hama, xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của lực lượng khủng bố IS trên miền trung Syria. Tuyến đường huyết mạch Homs - Aleppo được bảo đảm an toàn, một cụm binh lực lớn sẽ được điều chuyển sang chiến trường khác.

Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường vùng sa mạc tỉnh Hama - ảnh Masdar News

Ngày 16.10.2017, các đơn vị thuộc sư đoàn cơ giới số 4, lữ đoàn Lá chắn Qalamoun thuộc Sư đoàn 3 tiến hành cuộc tấn công truy quét tàn quân IS, ẩn nấp trong khu vực địa hình phức tạp nằm giữa địa phận 2 tỉnh Hama và Al-Raqqa.

Với cuộc tấn công trên diện rộng, các đơn vị vũ trang Syria bẻ gãy mọi hành động chống trả của các tay súng khủng bố, đánh chiếm các cao điểm then chốt. Trong đó có cao điểm chiến lược khống chế khu vực Tal Al-Tanahij, có tầm kiểm soát một vùng rộng lớn trên địa bàn này.

Mặc dù IS thất bại trong cuộc chiến trên vùng sa mạc miền trung Syria, một nhóm tàn binh khủng bố vẫn co cụm trên cao điểm Tal Al-Tanahij, vốn là trại huấn luyện quân sự lớn nhất của IS. Lực lượng khủng bố cố gắng giữ địa bàn này nhằm thu hút những chiến binh mới, tạo dựng lực lượng cho cuộc phản công tiềm năng. Các tay súng khủng bố từ cao điểm này, tổ chức các cuộc phục kích đánh dọc theo tuyến đường tiếp vận huyết mạch Homs – Aleppo của quân đội Syria.

Tối ngày 16.10.2017, quân đội Syria tiến công đánh chiếm hoàn toàn cao điểm này, diệt một số tay súng khủng bố, những kẻ sống sót lẩn trốn vào sa mạc. .

Truyền thông chính thức Syria cho biết, quân đội Syria phát hiện một kho vũ khí lớn của IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs trong chiến dịch truy quét khủng bố trên vùng sa mạc Homs – Hama.

Căn cứ vào video của đài truyền hình nhà nước Syria, kho vũ khí của IS trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs có nhiều vũ khí được sản xuất tại Israel.

Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường bán sa mạc phía đông tỉnh Hama trong cuộc tấn công truy quét IS - ảnh Masdar News

Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí trang bị từ IS trên vùng sa mạc tỉnh Homs, trong đó có cả vũ khí có nguồn gốc từ Israel - video

Quang Anh