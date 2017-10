Tháng trước, UMW Toyota đã tiết lộ mẫu Fortuner cập nhật với 2 phiên bản động cơ diesel mới cùng một vài thay đổi chi tiết.

Tại thời điểm ra mắt, Toyota mới chỉ cho biết mức giá của 2 mẫu 2.4 AT 4x4 diesel và 2.7 SRZ AT 4x4 xăng, nhưng hiện đã có bảng giá đầy đủ và có hiệu lực ngay tức thì.

UMW Toyota công bố giá chi tiết cho Fortuner 2018.

Giá cho các phiên bản 2.4 VRZ mới là 185.500 MYR (khoảng 997 triệu đồng) cho mẫu 4x2 và 195.800 MYR (khoảng 1,05 tỷ đồng) cho mẫu 4x4, cao hơn so với giá 181.800 MYR (khoảng 977 triệu đồng) của 2.7 SRZ AT 4x4 vốn đang đứng đầu dòng xe. Trong khi đó, 2.4 AT 4x4 vẫn là mẫu rẻ nhất trong dòng sản phẩm ổn định, có giá 169.800 MYR (khoảng 912 triệu đồng).

Những thay đổi cho đời xe 2018 là khá nhỏ, với đèn sương mù LED phía trước trên mẫu 2.4 VRZ và 2.7 SRZ, thêm đĩa phanh tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Đĩa phanh giờ là tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu Fortuner 2018.

Với những bản mới, 2 mẫu 2.4 VRZ 4x2 và 4x4 khá giống 2.7 SRZ về thông số kỹ thuật, vì vậy không ngạc nhiên khi mức giá đưa ra cao hơn so với mẫu chạy xăng.

Bộ kit phụ kiện có đèn pha bi-LED tự động với đèn LED chạy ban ngày, la-zăng hợp kim 18 inch, đèn cửa, điều khiển khởi động từ xa, nút bấm khởi động, màn hình hiển thị nhiều màu 4,2 inch, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, nệm bằng da nâu, ghế lái có thể điều chỉnh bằng điện tám hướng, cửa đuôi xe chạy điện và hệ thống giải trí DVD-AVX với màn hình cảm ứng 8 inch và 6 loa. SRZ 2.7 có ưu thế hơn khi có một hệ thống định vị.

Về an toàn, các mẫu 2.4 VRZ có 7 túi khí giống 2.7 SRZ (bao gồm 1 túi khí cho đầu gối người lái), cùng nhiều tính năng an toàn. Mẫu 2.4 cơ sở có 3 túi khí và không có kiểm soát ổn định.

Thông số kỹ thuật vẫn được giữ nguyên.

Về mặt cơ khí, mọi thức vẫn được giữ nguyên. Mẫu 2.4 lít được trang bị động cơ 2GD-FTV 2.4 lít turbodiesel công suất 150 PS và 400 Nm, trong khi SRS 2.7 SRZ có động cơ xăng 2TR-FE 2.7 lít hút không tăng áp VVT-i công suất 166 PS và 245 Nm.

Tất cả các mẫu xe đều có hộp số tự động 6 cấp, mẫu 2.4 VRZ và 2.7 SRZ có lẫy gẩy chuyển số sau vô-lăng. Mẫu 2.4 VRZ 4x2 truyền động cầu sau, còn tất cả các mẫu khác có hệ truyền động 4 bánh bán thời gian với bộ vi sai ngắt tự động cũng như khóa vi sai phía sau.

Những gói phụ kiện mới có bộ kit thân xe TRD Sportivo giá 4.982 MYR bao gồm lưới tản nhiệt đen, khí động học, sọc chạy dọc thân xe, thảm sàn đặc biệt. Ngoài ra còn có màn hình hiển thị toàn cảnh giá 2.650 MYR và màn hình phát hiện điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau giá 1.855 MYR./.

CTV Hoàng Thanh/VOV.VNTheo Paultan