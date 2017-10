2 ca khúc đầu tay debut vào tháng 10 này của nữ ca sĩ được kết họp với Krazy Park và Eddy Park.

Sau khi tiết lộ kế hoạch debut trong vai trò ca sĩ vào tháng 10 này, Chi Pu tiếp tục chia sẻ về việc hợp tác với 2 producer Hàn Quốc: Krazy Park và Eddy Park. Đây là bộ đôi producer nổi tiếng của Hàn Quốc, chủ nhân của hàng loạt hit: Alone, Time to love, You are my sunshine, Dream Again - Would Cup 2010, Spring is gone by chance... Hai producer cũng từng hợp tác với những nhóm nhạc đình đám, ca sĩ hàng đầu Kpop như "chị đại" Kahi, MC Mong, SISTAR, Davichi, T-Ara, Teen Top, Haha, NU’EST, Kwill, Sondam-bi, DIA, nhóm nhạc huyền thoại SG Wannabe…

Dự án Dream Show của Chi Pu sẽ gồm hai ca khúc mới sẽ được trình làng.

Chi Pu với tác với 2 nhà sản xuất nhạc Hàn Quốc trong lần debut vai trò ca sĩ.

Nói về mối duyên gặp gỡ và hợp tác với bộ đôi producer "xịn" của Kpop, Chi Pu chia sẻ: "Cách đây một năm, khi tôi gặp người chị thân thiết từ Hàn Quốc về và có chia sẻ với chị về kế hoạch ra mắt với vai trò ca sĩ trong năm 2017. Thời điểm đó, Chi cũng đang tìm producer để đỡ đầu trong việc sản xuất âm nhạc. Nghe vậy, chị đã giới thiệu tôi với anh Krazy và Eddy. Đây cũng là may mắn của tôi".

Chia sẻ về Chi Pu, producer Eddy Park cho biết: "Chúng tôi biết Chi Pu là diễn viên, lại có chất giọng tốt. Bỗng dưng một ngày nghe Chi Pu nói có ý định lấn sân làm ca sĩ, chúng tôi có hỏi ý kiến sẽ đảm nhiệm từ âm nhạc đến sản xuất thì như thế nào? Chi Pu đồng ý, và mối duyên của chúng tôi bắt đầu".

Thời gian qua, 2 producer cũng đã có nhiều buổi gặp gỡ Chi Pu cùng ekip tại Việt Nam để trao đổi về âm nhạc cho dự án. Chi Pu cũng có chuyến đến Hàn Quốc để thu âm hai ca khúc cho dự án debut. "Cô ấy chuẩn bị rất kỹ, rất siêng năng. Để trở thành ca sĩ thì bản thân đã phải luyện tập rất nhiều, những thứ cần phải chuẩn bị cũng rất nhiều. Chi Pu đã làm được điều đó', Eddy Park chia sẻ.

Với ekip có chuyên môn hàng đầu Kpop, Chi Pu đã học hỏi được nhiều điều trong chuyến đi. Ngoài ra, cô còn có cơ hội gặp gỡ bà Kim Hee Sun - Vocal producer từng hợp tác với Lee Hyori, Baek Ji-young, Afterscool, Fly to the sky, T-Ara, SS501…Bà Kim Hee Sun cũng đã truyền cho Chi Pu những kinh nghiệm quý báu để cải thiện giọng hát.

Chi Pu trình diễn tại sự kiện 'Viral Fest Asia 2016'