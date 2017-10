Nữ ca sĩ, diễn viên điện ảnh Cher đã xác nhận việc tham gia bộ phim Mama Mia phần 2 mang tên Mamma Mia! Here We Go Again.

Cher đang có mặt ở London (Anh) để chuẩn bị tham gia vào một số phân đoạn trong bộ phim được nhiều khán giả mong chờ trong mùa hè năm nay. Cùng tham gia diễn xuất với nữ ca sĩ này là dàn diễn viên từng góp mặt trong phần 1 như Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Julie Walters, Amanda Seyfried, Dominic Cooper và Christine Baranski. Từ nhiều năm nay, Cher, 71 tuổi, đã không xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh để tập trung cho các chuyến lưu diễn và vở nhạc kịch Broadway nói về cuộc đời và sự nghiệp của bà. PHƯƠNG NAM