Trải qua 3 trận liền không thắng ở các giải, Chelsea đang lâm vào cuộc khủng hoảng mini và chưa biết họ có thể chặn được đà sa sút hay không. Có 5 nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng này.

Mùa Hè tồi tệ

Conte không che giấu sự thật là ông không nhận được sự ủng hộ cần thiết để củng cố đội ngũ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè dù CLB đã chi 186 triệu bảng đưa về 7 cầu thủ mới. Thực tế, những vấn đề lớn nhất của đội bóng được gây ra bởi hai cái tên Nemanja Matic và Diego Costa. Matic sang Man United là tổn thất lớn.

Chelsea vừa mất một tiền vệ đánh chặn giàu kinh nghiệm, vừa mất một cầu thủ phát động tấn công lợi hại bằng những đường chuyền nhanh và chính xác. Mất Matic, Chelsea một mất một chuyên gia kết nối đẳng cấp giữa hàng thủ với các tiền vệ nhô cao mà Fabregas và Bakayoko không thể khỏa lấp được như thất bại 1-2 trước Crystal Palace cho thấy.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ.

Tải về: video/mp4

Phong độ ấn tượng của Alvaro Morata khiến sự ra đi của Diego Costa không để lại tác động lớn trên khía cạnh ghi bàn nhưng vẫn có một lỗ hổng mà Chelsea không thể lấp đầy từ cuộc chia tay với chân sút gốc Brazil. Morata tuy có phong độ ghi bàn cao nhưng Costa tắc bóng và cắt bóng nhiều hơn trong mỗi trận đấu. Thế nên, với Costa, khả năng gây áp lực lên hàng thủ đối phương của Chelsea tốt hơn là với Morata. Không còn Costa, Chelsea cũng trở nên “hiền từ” hơn, bớt “hung hăng” hơn như khi tiền đạo gốc Brazil còn ở đó.

Khoảng trống Kante & lạm phát chấn thương

Sự ra đi của Nemanja Matic cùng với chấn thương của tiền vệ đánh chặn số 1 mùa trước N’Golo Kante khiến tuyến giữa của Chelsea giảm hẳn sức chiến đấu cũng như khả năng đánh chặn từ xa. Mới chỉ vắng Kante có 2 trận nhưng ngay từ bây giờ Chelsea đã đếm từng ngày mong Kante trở lại sau chấn thương gân khoeo.

Khi tiền vệ người Pháp có mặt trên sân, cảm giác như Chelsea đá với 12 cầu thủ. Giống như hầu hết các trụ cột khác của Antonio Conte, Kante là cỗ máy đúng nghĩa, chỉ vắng mặt đúng 3 trận Premier League mùa trước. Một cách tổng quan thì số ca chấn thương Chelsea dính phải mùa này nhiều hơn hẳn mùa trước. Mùa trước họ chỉ có 14 ca chấn thương có thời gian dài hơn 2 tuần (ít thứ 2 Premier League) và tổng thời gian cầu thủ Chelsea nghỉ đấu do chấn thương chỉ là 877 ngày (thấp thứ 3 Premier League).

Mùa trước do không phải đá cúp Châu Âu nên Conte có thể đưa ra sân một đội hình xuất phát giống hệt nhau trong nhiều tuần liên tiếp. Mùa này Chelsea phải đá cúp Châu Âu nên mất sức nhiều hơn, dính nhiều ca chấn thương hơn. Tất cả những Kante, Morata, Danny Drinkwater, Eden Hazard and Victor Moses đều dính chấn thương ở những thời điểm khác nhau. Sau trận gặp Roma, có thêm David Luiz và Bakayoko bổ sung vào danh sách thương binh.

Chiến thuật bất ổn

Số ca chấn thương và treo giò gia tăng buộc Conte không chỉ phải điều chỉnh nhân sự mà cả chiến thuật. Mùa trước sau khi tìm ra công thức chiến thắng 3-4-3, ông có thể cho Chelsea duy trì sơ đồ này tới cuối mùa. Nhưng mùa này, như ở trận gặp Roma, Conte buộc phải cho Chelsea chuyển sang đá 3-5-2 và hạn chế của Fabregas, Bakayoko đã bị phơi bày.

Chelsea buộc phải đuổi bóng trong vô vọng khi Roma cầm chắc bóng trong chân. 35% thời lượng cầm bóng là tỷ lệ tố cáo hạn chế trong khả năng kiểm soát thế trận của The Blues. Chính Conte cũng phải thừa nhận là Chelsea không kiểm soát được thế trận. Tương tự, trước Man City, Chelsea cũng chỉ cầm bóng được 38%. Cơ bản thì tỷ lệ cầm bóng của Chelsea mùa này thấp hơn mùa trước, hiện chỉ đạt bình quân 51% so với 55% mùa trước. Chiến thuật thay đổi khiến ngay cả những trận sân nhà Chelsea cũng phải chơi phản công là chính thay vì tấn công.

Kém sáng tạo hơn

Vấn đề cơ bản của Chelsea trong trận hòa Roma nằm ở khâu phòng ngự nhưng nhìn chung từ đầu mùa tới nay vấn đề của họ nằm ở khâu tấn công. Hiện bình quân Chelsea chỉ ghi được 1,63 bàn thắng/trận so với 2,23 bàn/trận mùa trước. Những cơ hội ghi bàn rõ rệt được họ tạo ra mùa này thấp hơn hẳn so với mùa trước. Một phần nguyên nhân là do Hazard chỉ mới trở lại thi đấu nhưng phần khác là do tuyến giữa Chelsea vận hành kém hiệu quả đi nhiều do Kante chấn thương còn Matic rời sang Man United. Khả năng kiến tạo và mở ra các cơ hội của Fabregas từ đầu mùa giảm đi so với chính anh mùa trước trong khi Bakayoko mới tạo ra đúng 4 cơ hội trong 7 trận góp mặt.

Độ máu lửa suy giảm

Một số trận mùa này Chelsea tỏ ra thiếu “lửa” hẳn so với mùa trước. Một trong những yếu tố quan trọng giúp họ vô địch mùa trước là lối chơi đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ. Ngay cả bên ngoài sân, Conte cũng tỏ ra tràn đầy năng lượng với các động tác mạnh mẽ, với những tiếng thét, tiếng gạo không ngớt. Mùa này chính ông tỏ ra “giảm nhiệt” bên ngoài sân còn trên sân nhiều cầu thủ Chelsea tỏ ra thiếu máu lửa hơn.

Như David Luiz và Gary Cahill rút khỏi các cuộc đối đầu vì e ngại bị đốt cháy hết năng lượng bởi Andros Townsend và Wilfried Zaha trong trận thua Palace. Ngay cả một trung vệ không bao giờ mắc lỗi như Azpilicueta cũng dễ dàng bị Kolarov đánh bại, dẫn tới bàn thua đầu tiên của Chelsea trước AS Roma.

HT

Tổng hợp