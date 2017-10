Chị Hà An, cháu ngoại thầy Văn Như Cương đã bật khóc khi kể về giây phút cuối đời ông ngoại của mình. Chị cho biết, trước khi trút hơi thở cuối cùng thầy Cương đã mở mở mắt nhìn lần lượt mọi người rồi ra đi thanh thản tại nhà riêng.

Thầy Văn Như Cương đã chờ cháu từ Úc về trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Rạng sáng 9/10, thầy Văn Như Cương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn 3 năm chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của thầy Văn Như Cương là sự mất mát quá lớn đối với gia đình cũng như nhiều thế hệ thầy cô và học sinh trường THPT Lương Thế Vinh. Trên nhiều diễn đàn mạng, facebook nhiều người bày tỏ sự tiếc thương đối với người thầy giáo đáng kính, đóng góp công sức hơn nửa thế kỷ cho sự nghiệp giáo dục.

Nhiều người dân, cựu học sinh, các thầy cô giáo cũng đã có mặt tại cổng trường để chờ vào chia sẻ với người thân gia đình thầy Văn Như Cương. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Văn Hà An (28 tuổi, cháu ngoại thầy Văn Như Cương) không ngừng rơi nước mắt, sự ra đi của ông khiến chị và người nhà rất đau buồn.

Nói về giây phút cuối đời của thầy Văn Như Cương, chị Hà An cho biết, nhiều ngày qua sức khỏe thầy Cương suy yếu, hôn mê, con cháu túc trực liên tục bên cạnh ông. “Tối qua, trước khi mất ông có 2 lần thở gấp bằng miệng, đến lần thứ 2 ông thở nhẹ dần nhẹ dần. Ông hôn mê không nói được gì nhưng trước lúc trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt ông mở thật to nhìn lần lượt mọi người rồi nhắm mắt rất nhẹ nhàng”.

Theo chị Hà An, thời điểm trước ông ngoại qua đời, các con cháu đều có mặt đông đủ không thiếu một ai. “Có Đặng Tiểu Tô Sa (cháu ngoại của ông) đang du học bên Úc tối qua kịp về đến nhà lúc 21h thì đến 12h27 ông qua đời. Tôi cứ lo bệnh tật hành hạ đến phút cuối đời ông sẽ phải chịu đau đớn nhưng may mắn là ông ra đi nhẹ nhàng. Có lẽ ông rất hạnh phúc vì con cháu đã bên cạnh ông đông đủ, chỉ có chắt ngoại mới sinh cách đây 1 ngày chưa kịp về nhưng như vậy ông cũng đã đón được chắt rồi”, chị Hà An bật khóc.

“Thầy Văn Như Cương là người thầy bao dung, yêu thương học trò”

Sáng nay, sau khi thầy Văn Như Cương được đưa ra xe ô tô chở về nhà tang lễ, nhiều học trò nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. “Có lẽ nhiều kế hoạch tri ân thầy mà các thế hệ học trò đã theo học tại trường, các thầy cô giáo và cả các em học sinh chưa kịp làm thì thầy đã ra đi”.

Thầy Văn Như Cương không chỉ là người ông, người cha đáng kính mà còn là người thầy mẫu mực để mọi người noi theo. “Trong suốt những năm qua ông sống rất tốt với mọi người. Hồi bé tôi sợ ông lắm vì ông rất nghiêm khắc. Càng lớn tôi càng hiểu được sự dạy dỗ của ông, đơn giản ngắn gọn nhưng có ý nghĩa, từ đó càng thêm kính trọng ông hơn”, chị Hà An chia sẻ thêm.

Định Nguyễn