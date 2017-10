Vân và Hùng là đôi bạn thanh mai trúc mã, ở chung khu phố và lớn lên cùng nhau nên tình yêu sớm nảy nở. Chuyện tình của đôi trẻ nồng nàn, êm đềm cho đến năm thứ 3 đại học thì tan vỡ vì lý do rất trời ơi là Vân bất ngờ bị nổi mụn chi chít khắp mặt.

Đầu tiên, chỉ có một vài nốt mụn đợt sắp chu kì, do chưa có kinh nghiệm xử lý nên Vân nặn sớm khiến mụn vỡ non, bị nhiễm trùng sưng đỏ, mưng mủ to bằng đầu ngón tay út rồi từ đó nhanh chóng lây lan ra khắp mặt. Ban đầu Hùng không để ý lắm, sau thấy cả mặt người yêu toàn mụn là mụn, hai bên má thì mụn mủ, ở cằm lại mụn đầu trắng, mũi thì đỏ ửng mụn đinh râu, rồi trên trán vết thâm rỗ loang lổ, Hùng bắt đầu ngãng ra. Không còn những cuộc điện thoại rúc rích lúc đêm khuya, không còn ly trà sữa khi nắng nóng, mất hẳn những chiều hoàng hôn đưa đón nhau về trên đường Thanh Niên rợp bóng sưa đỏ dịu dàng. Vân buồn, cô khóc sưng đỏ đôi mắt, đau đớn nhìn vào gương và hiểu rõ lý do tại sao tình yêu lại tan vỡ.

Trong cơn hoang mang, cô đặt mua tất cả các sản phẩm trị mụn được bạn bè người quen giới thiệu hay vô tình nhìn thấy. Buồn thay, càng bôi thì mặt Vân càng nghiêm trọng. Thậm chí Vân còn cảm thấy ngứa râm ran, cả mặt đỏ lựng, bóng loáng đến nỗi Vân nghỉ học cả tuần ko lên giảng đường vì không thể chịu nổi ánh mắt ái ngại xen lẫn ghê sợ của mọi người khi nhìn mình. Thương con gái, mẹ Vân về tận quê lấy là trà xanh, tía tô, xả, ngải cứu, nha đam tươi để Vân xông mặt và đắp mỗi ngày 2 lần. Kì công là thế, nhưng Vân chỉ cảm thấy da mặt dễ chịu đôi chút chứ các nốt mụn thì không có biến chuyển gì đáng kể. Cuối cùng, Vân đành tìm đến công nghệ hiện đại trong viện da liễu để xử lý các vết mụn đinh râu quá khủng, còn mụn bọc, mụn mủ, mụn ẩn thì công nghệ cũng bó tay nên cô đành chấp nhận sống chung với lũ.

Chỉ sau 1 tuần dùng Nacurgo, Vân đã lấy lại được nhan sắc kiều diễm của mình

Có lẽ cô sẽ mãi chịu cảnh lầm lũi đi về sớm tối nếu không nhận được điện thoại của chị y tá nơi Vân đã từng điều trị mụn. Chị giới thiệu cho Vân sản phẩm Nacurgo màng sinh học có các thành phần để xử lý mụn rất hiệu quả. Tin lời chị y tá, Vân ra hiệu thuốc để mua Nacurgo về dùng thử nhưng trong lòng thì không thực sự hy vọng.

Chẳng thể ngờ, qua một đêm vết ửng đỏ hoàn toàn biến mất, đầu mụn khô se hoàn toàn khiến mặt mũi cô trông dịu đi rõ rệt. Mừng rỡ, Vân tiếp tục sử dụng thì thấy nhân mụn bật ra sau 3 ngày, không phải vất vả cạy nặn đau đớn. Đúng theo hướng dẫn, sau khi nhân mụn bật ra, Vân vẫn tiếp tục sử dụng Nacurgo chấm lên hố mụn, 2 ngày sau thì chân mụn lành hoàn toàn, ko bị lên chân mới và đặc biệt là không có vết thâm rỗ để lại.

Quá đỗi ngạc nhiên, Vân gọi cho chị y tá để thắc mắc tại sao sản phẩm này lại hiệu quả đến vậy thì chị mới từ tốn giải thích: "Bã nhờn ứ đọng dưới da chính là nguyên nhân gây mụn, vi khuẩn xâm nhập vào đó gây hiện tượng sưng tấy, đỏ ửng và đau. Nacurgo có dung môi là cồn giúp sát khuẩn nên sẽ làm nhanh se đầu mụn. Thành phần tinh chất nghệ siêu phân tử giúp kích thích tăng sinh tế bào lành, dễ dàng đẩy nhân mụn ra ngoài. Quan trọng nhất là màng sinh học polyesteramide có trong nacurgo sẽ thay thế cho da người, bảo vệ hố mụn ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập, tránh trường hợp bị mụn tái đi tái lại và ngăn ngừa lây lan".

Niềm vui đến với Vân quá bất ngờ khiến cô nghẹt thở. Nào có ai ngờ nỗi thống khổ bấy lâu nay của cô lại bị đánh bay trong 1 tuần chỉ bởi vài lọ Nacurgo nhỏ xíu.

Tối qua Hùng có tìm gặp Vân mong nối lại tình xưa nhưng Vân từ chối. Cô không thể tin tưởng người đàn ông bỏ rơi mình trong lúc mình đang suy sụp như thế. Nhan sắc của phụ nữ là tài sản vô giá, nhưng đừng bao giờ lựa chọn người đàn ông chỉ biết đến nhan sắc mà thôi.

Nacurgo – Thành tựu y học trong làm lành tổn thương da, mụn nhọt

Nacurgo màng sinh học

Nacurgo với màng sinh học Polyesteramide thuộc nhóm Polymer là một trong những thành tựu của y học được áp dụng phổ biến trong trong phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật cơ-xương-khớp...và đặc biệt là trong quá trình xử trí vết thương. Polyesteramide được ví như một màng da nhân tạo ngăn chặn quá trình nhiễm khuẩn và thấm nước, ngăn sự mất hơi nước trên da và đặc biệt có khả năng thúc đẩy việc hình thành mao mạch và tế bào tại vùng da thương tổn.

Tinh nghệ siêu phân tử Nano Curcumin sinh khả dụng gấp 40 lần tinh nghệ thường có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa và tiêu diệt gốc tự do. Nano Curcumin còn giúp nhanh chóng phục hồi các thương tổn trên da, hạn chế sẹo và thâm nám tại sẹo.

Nacurgo có chứa màng sinh học Polyesteramide, tinh nghệ Nano Curcumin và tinh chất trà xanh Camellia Sinensis giúp sát khuẩn vết mụn, để vết mụn nhanh lành gấp 3-5 lần bình thường và không dẫn đến những hậu quả nặng nề.