Nam diễn viên hài danh tiếng Ralphie May đã qua đời hôm 6/10 sau một thời gian ngắn chiến đấu với bệnh viêm phổi.

Tờ RollingStone đưa tin “chàng béo” Ralphie May bị phát hiện trong tình trạng ngừng thở vào ngày 6/10 tại nhà riêng ở Las Vegas (Mỹ). Anh qua đờiở tuổi 45.

“Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của Ralphie May. Anh ấy bị viêm phổi, phải hủy các show diễn vào cuối tháng trước. Sáng 6/10, anh đã qua đời trong căn hộ của mình tại Las Vegas, nguyên nhân tử vong được xác định do chứng ngừng tim”, đại diện nam diễn viên xác nhận trên trang Facebook chính thức.

May qua đời đột ngột vào hôm 6/10.

Hai ngày trước, Ralphie May vừa dành giải Nghệ sĩ giải trí của năm tại Hội chợ Triển lãm toàn cầu.

Theo báo Variety, May đã vật lộn với căn bệnh viêm phổi và viêm phế quản vài tháng nay. Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 9, nam diễn viên buộc phải hủy bỏ nhiều buổi diễn vì sức khỏe không đảm bảo.

Nghệ sĩ hài đã phải hủy show vì sức khỏe không đảm bảo.

Hôm 22/9, trên trang Facebook cá nhân, May đã nói về căn bệnh: “Tôi buộc phải hủy buổi hòa nhạc tại Colorado. Tôi không thể chữa dứt được căn bệnh viêm phế quản và việc biểu diễn với tông cao không phải trò đùa”.

Ralphie May nổi tiếng với phong cách biểu diễn hài hước tinh tế và thông minh. Khởi nghiệp từ năm 2003 sau khi giành vị trí thứ hai tại Last Comic Standing, May có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả suốt 14 năm qua. Anh nổi tiếng với Tonight Show with Jay Leno, Unruly, Imperfectly Yours…

Hiểu Nguyệt