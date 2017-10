Chỉ trong thời gian ngắn, có đến 8 phụ nữ bị kẻ 'biến thái' dùng dao rạch đùi gây hoang mang người dân ở miền Tây.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 18-10, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Lấp Vò và Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Huỳnh Tuấn Anh (SN 1997; ngụ tổ 6, ấp thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra vì Tuấn Anh được cho là có liên quan đến các vụ rạch đùi phụ nữ xảy ra ở huyện Lấp Vò.

Nghi phạm rạch đùi phụ nữ miền Tây đã lộ diện. Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Lấp Vò đã tiếp nhận thông tin về việc có 8 phụ nữ, trong đó có 3 nữ sinh, bị đối tượng lạ dùng hung khí rạch đùi xảy ra trên địa bàn. Ngay sau đó, nhiều thông tin cho rằng một số phụ nữ ở các xã lân cận thuộc huyện Chợ Mới cũng gặp phải tình trạng tương tư nên người dân hoang mang, lo sợ. Trong số đó có trường hợp chị Võ Thị Ngọc (SN 1990; ngụ ấp An Khương, xã Hội An, huyện Chợ Mới) bị trầy xước phần đùi sau vụ va chạm giao thông cũng bị nghi ngờ có liên quan đến những kẻ rạch đùi phụ nữ.

Huỳnh Tuấn làm việc với Cơ quan CSĐT. Ảnh do công an cung cấp

Tuy nhiên, qua nắm tình hình, Công an huyện Chợ Mới xác định trên địa bàn chưa xảy ra trường hợp phụ nữ nào bị rạch đùi như tin đồn.

T.Nốt