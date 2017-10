Ông Phan Đình Trạc-Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng-Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh được bầu là Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: KT)

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc (sinh năm 1958, quê quán Diễn Châu, Nghệ An), Ủy viên Trung ương Đảng (khoá XI, XII), nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2013, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Từ tháng 1/2015, ông được giao nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt động.

Ngày 8/9/2015, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 1974-QĐNS/TW về việc ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 26/2/2016, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 22-QĐNS/TW bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 15/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ký ban hành Quyết định số 35-QĐNS/TW bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1957, quê ở Thanh Chương, Nghệ An) là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương khóa XI, XII. Ông hiện là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Thắng từng là Phó viện trưởng, Viện trưởng Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

Từ năm 2007 - 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Đến tháng 4/2016, ông được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thay ông Tạ Ngọc Tấn sang làm Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương)./.

